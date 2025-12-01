Заміна для Келлога? Хто такий Ден Дрісколл, якому Трамп доручив переговори з Україною

Рано-вранці 19 листопада Україну шокували кадри та новини з Тернополя. Російські терористи атакували житловий мікрорайон цього міста кількома ракетами Х-101, випущеними з літаків стратегічної авіації. Ракета зруйнувала одну з атакованих дев'ятиповерхівок. Загинули 35 людей, майже сотня – поранені, п'ятеро лишилися у статусі зниклих безвісти.

Комбінована ракетно-дронова атака, націлена переважно на західні області, мала особливість, яку в США сприйняли як сигнал з боку Москви.

Бо одночасно з дронами і ракетами – але назустріч їм – Україною їхав потяг із найвищою за часи Трампа делегацією США.

На чолі цієї делегації був чоловік, ім'я якого на той час в Україні було мало кому відоме. Це – Ден Дрісколл, один з цивільних топів Пентагону, що має посаду міністра сухопутних військ США. У поїздці його супроводжували кілька чотиризіркових генералів, тобто найвищих військових керівників американської армії.

Вже після його прибуття до Києва стало відомо, що Дрісколл отримав також особливе доручення від Трампа і привіз до Києва російсько-американський "мирний план"; провів кілька переговорів з українцями, щоби зрозуміти їхню позицію; а потім, у Женеві, взяв участь у доопрацюванні плану, щоби врахувати побажання Києва.

По суті, Дрісколл перебрав на себе функції, які раніше виконував Кіт Келлог. Він став тим, хто має спілкуватися з українцями, і довів, що може це робити. У тому числі – з чутливих тем, передаючи сигнали особисто від Трампа.

Мабуть, єдина "функція", яку він не перебрав у Келлога – це здатність "працювати як ППО".

З Дрісколлом це дало збій. Росіяни наперед знали про його приїзд та про маршрут делегації – але запланували атаку саме тієї ночі і саме по шляху її проїзду. Втім, лише наступні візити засвідчать, чи є це новою системною політикою РФ.

А для нас важливо розуміти, ким є американський міністр, якому наразі доручили Україну, чому він отримав цю роль та чого від нього очікувати

Деніел Дрісколл, головний по дронах у США

Не секрет, що між російськими і американськими військовими існують канали зв'язку, які, за офіційною термінологією, використовують "для запобігання ескалації".

Саме у них – а не в особливій харизмі Кіта Келлога – криється таємниця того, що під час візиту до Києва цього топпосадовця США столиця України могла спати спокійно, адже є гарантія, що принаймні на Київ масових атак Росії не буде; те саме діяло, коли Келлог відвідував інші міста, як-от Харків. Офіційної статистики з цього приводу немає, але це правило підтверджувалося багаторазово і стало джерелом численних мемів про "ППО Келлог".

Хоча насправді це правило досі діяло і під час візиту інших топпосадовців, від тодішнього президента Байдена до нинішнього посла США при НАТО Вітакера.

Розраховували на це і зараз, коли з Вашингтона передали у Москву про візит топделегації, що їхатиме залізницею до Києва у ніч проти 19 листопада.

Ми не знаємо напевно, чи комунікують американці росіянам про те, хто саме їде в Україну, і чи був цей обстріл відповіддю саме на те, що їдуть посадовці з Пентагону. Але фактом є те, що тієї ночі, під час атаки на Львівщину, Франківщину і Вінниччину, повітряні цілі пустили і південним, і північним шляхами – щоб гарантовано перетнутися з маршрутом спецпотяга, незалежно від того, яку гілку для проїзду з Жешува до Києва залізничники оберуть цього разу.

Ще одна важлива деталь: спершу делегація Дрісколла мала їхати до Києва саме з військовою метою.

Саме тому разом з міністром у ніч на середу до Києва прибули два чотиризіркові генерали, які до політичних переговорів не мали жодного стосунку. "Йдеться про переговори у рамках роботи, яку вели останні місяці", – каже один з членів команди.

Зазвичай, коли йдеться про військову співпрацю США та України, на думку спадає постачання зброї до ЗСУ, але не цього разу.

Ден Дрісколл виконує погоджене з Білим домом завдання про докорінне переозброєння американської армії, а саме – про її переведення на дешевші та ефективніші технології сучасного ведення війни. Зокрема, йдеться про масове запровадження дронів, через що Трамп називає його "Drone guy", або "хлопець, відповідальний за дрони".

А тут США не мають кращого варіанта, ніж перебирати бойовий досвід українців. Потрібні стратегічні, тривалі програми співпраці, які повноцінно розгорнуться, імовірно, вже після перемир'я, якщо воно у принципі буде досягнуте – але починати роботу треба вже зараз.

Сам Дрісколл за кілька днів до поїздки у Київ у розмові, яку опублікувало The Conversation, заявив, що в майбутньому "кожен солдат піхоти США матиме у бою дрон", а також анонсував ширше впровадження штучного інтелекту для реагування та визначення цілей (ще одна сфера, де Україна має бойові напрацювання).

Для України контакт із Дрісколлом видавався ідеальною можливістю для того, щоб довести США свою цінність. Засвідчити, що Україна є контрибутором, а не тільки споживачем безпеки.

Ще до того, як закрутилася історія з "планом миру", українські співрозмовники підкреслювали, що це найвищий посадовець адміністрації Трампа, який особисто приїхав в Україну, і це може сигналізує про зміну в тональності відносин. (Точніше, був ще Скотт Бессент у середині лютого, але його тригодинний візит з ультиматумом про підписання угоди про надра – це дійсно інша історія.)

Втім, вже дорогою Дрісколла до Києва виявилося, що він їде з особливою місією, про яку тепер вже усім відомо.

Чому саме Дрісколлу доручили Україну?

Зважаючи на те, що "український функціонал" міністра сухопутних військ Дрісколла зараз є дуже подібним до того, який був у генерала Келлога, постає питання, чому саме він отримав цю роль.

У Дрісколла і Келлога багато відмінностей. Це і вік (Дрісколлу лише 39 років), і зовнішність (його обличчя додатково ніби зменшує його вік, а американські медіа жартують про нього як про міністра із зовнішністю дитини). Але ключова відмінність – досвід. На відміну від Келлога, його наступник до листопада знав про Україну та про українсько-російську війну так мало, як лише можна собі уявити.

Від кількох не пов'язаних одне з одним людей доводилося чути, що перед візитом до Києва – коли стало відомо про особливе доручення Трампа – Дрісколл терміново консультувався з американськими експертами та експосадовцями, намагаючись зрозуміти, у чому ж полягає суть війни в України, а також – що насправді являла собою зустріч Трампа з Путіним в Анкориджі.

Ці зустрічі насправді свідчать про Дрісколла винятково позитивно. Він прагне розібратися у тому, що робить, зрозуміти реальну картину. Це не Віткофф, пропозиції якого часом свідчать лише про абсолютну відірваність від реальності, навіть коли він говорить про фінанси, на яких нібито мав би знатися.

Але це – не єдина і напевно не головна причина, чому Трамп обрав саме його.

В американських медіа часто наголошують, що головну роль зіграв випадковий збіг: мовляв, Дрісколл все одно вже їхав до Києва у дронових справах, то нехай документ повезе він. Та це лише частина картини.

Ден Дрісколл має особисту прихильність Трампа і вже не вперше приростає повноваженнями. Наприклад, від квітня він суміщає посади міністра сухопутних військ США та керівника… Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Геть не пов'язані посади, але, схоже Трампу потрібно було доручити контроль за обігом алкоголю та зброї комусь ефективному.

Перший успіх Дрісколл отримав, урізаючи оборонні контракти Пентагону.

Є усталений стереотип, що оскільки виробники "оборонки" є традиційними спонсорами Республіканської партії – їхні інтереси за Трампа не постраждають.

Дрісколл, увійшовши до керівництва Пентагону, довів, що це не так.

На посаді міністра до його сфери відповідальності, серед іншого, увійшли питання закупівель, і це виявилося реальною проблемою для традиційних постачальників армії, розповідають американські медіа, зокрема консервативне New York Post.

"Він був чітким і безкомпромісним щодо великих компаній ОПК, які звикли працювати з Пентагоном, як зазвичай. Вони приходять домовлятися, а він висміює їхні пропозиції, які уряд вважає застарілими", – розповідає одне з джерел видання.

NYP не уточнює фінансові показники або дані щодо номенклатури, яку Дрісколл викреслював із закупівель, але наголошує, що йдеться про великих виробників. "Було кілька зустрічей, на яких великі компанії, які десятиліттями працювали з Пентагоном і витискали з уряду мільярди і навіть трильйони, не отримали згоди від Дена", – уточнив інший співрозмовник.

Це скорочення лягає у концепцію Дрісколла щодо "дронування" армії замість закупівлі того, що перестало бути ефективним у сучасній війні.

А ще ці дії доводять здатність Дрісколла йти проти стереотипів і пропонувати рішення, що суперечать популярним підходам. У нечисленних інтерв'ю, які він давав американським медіа ще до призначення в уряд (наприклад, у 2024 році, під час кампанії Трампа), Ден Дрісколл виділяв саме цю якість як те, що він цінує в інших людях.

Міністр з особливих доручень

Та якщо реформи у Пентагоні підштовхнули його кар'єрне зростання, то точкою справжнього злету став момент, коли міністр Дрісколл довів готовність виконувати чутливі та контроверсійні доручення Трампа. Причому – виконувати їх ефективно.

Починаючи від серпня, Трамп видав кілька наказів про направлення нацгвардії США, яка має стежити за порядком у кількох великих містах, переважно – очолюваних демократами. Таким чином президент США публічно підкреслював неефективність поліції, підзвітної місцевій владі.

Нацгвардія – це частина американської армії, а використання військових для контролю за громадянами у власній державі є вельми сумнівним з юридичної точки зору, тому кілька таких рішень були оскаржені у судах, а взаємодія військових та правоохоронців на місцях не була очевидною. Втім, для Дрісколла ці питання не мали значення. Всі розпорядження Трампа були виконані, і президент лишився задоволений результатом, через що у вересні в Овальному кабінеті публічно представив суспільству Дрісколла як суперефективного члена своєї команди.

"Цей хлопець, він робить таку роботу!" – сказав Трамп про очільника Сухопутних військ, оголошуючи про чергову місію нацгвардії – цього разу в Мемфісі, столиці Теннессі.

"Подивіться на його миле обличчя! І при цьому він – вбивця", – додав Трамп про Дрісколла. "Миле, красиве обличчя, але він справжній вбивця. Я навіть не знаю, от як ви це робите, га?" – звернувся до нього президент. "Це лосьйон, сер", – пожартував Дрісколл у відповідь.

Між тим епізоди з нацгвардією додатково підняли довіру президента до Дрісколла. А діяльність у Пентагоні довела його здатність вести жорсткі та ефективні переговори.

Це – достатній набір для того, щоб отримати "портфель" з українського питання.

А здатність і готовність вчитися, про яку йшлося вище, зробила переговори з ним не позбавленими сенсу, попри відсутність базових знань з цієї теми.

Тактика переговорів Дена Дрісколла станом на зараз, за інформацією "Європейської правди", не ґрунтується на ультиматумах. Але він дійсно говорить жорстко і не переймається дипломатичними напівтонами – наприклад, коли пояснює українцям або їхнім європейським партнерам, що перевага зараз на боці росіян, а отже, Україні, мовляв, самій буде вигідніше погодитися на поступки. Водночас представник США готовий також чути українську позицію і шукати компроміси.

Нагадаємо, переговори за його участю та з Марко Рубіо на чолі, що проходили у Женеві, дозволили скоротити неприйнятний російсько-американський план з 28 пунктів до 19-пунктової версії, яку Київ вважає цілком робочим варіантом. Втім, ця нова версія не була оприлюднена.

Армія та Джей Ді Венс

Розповідь про Дена Дрісколла буде неповною, якщо не згадати про його зв'язок з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Попри те, що зараз міністр сухопутних військ користується прихильністю особисто Трампа, він все ж є "людиною Венса". Під час кампанії 2024 року Дрісколл був радником Венса, орієнтується на нього і входить до його квоти в уряді США. Вони – давні друзі. New York Post навіть наполягає, що коректно називати Дрісколла "найкращим другом" Венса.

Цікаво, що Дрісколл намагався обратися до Конгресу у 2020-му, але геть провалився – на праймериз у рідному штаті Північна Кароліна він фінішував лише шостим, отримавши 6%. А от Венс за два роки пішов змагатися відразу на Сенат – і виграв.

Відомо, що Венс хоче стати новим президентом США.

Отже, кар'єра Дрісколла теж ще може піти вгору.

У Вашингтоні подейкують, що він і за Трампа ще може вирости до посади очільника Пентагону – у разі, якщо чинний міністр Піт Гегсет, який вже припустився низки помилок, зрештою втратить довіру президента.

Та повернемося до дружби міністра та віцепрезидента США

Загальновідомо, що Ден Дрісколл та Джей Ді Венс познайомилися в Єльській школі права. В українських медіа їх часто називають "одногрупниками", але це не зовсім так, адже навіть роки їхнього навчання були трохи відмінними. Дрісколл отримав диплом Єля у 2014 році, а чинний віцепрезидент США – у 2013; Венс почав навчання у 2010-му, а Дрісколл того року ще був військовослужбовцем та служив в Іраку.

Утім, в американських університетах студенти різних років вступу перетинаються у навчанні значно більше, ніж в українських вишах. Крім того, обидва належали до клубу студентів, що почали навчання після армії. Венс, що був одним з лідерів цього клубу, допомагав ветеранам-першокурсникам повірити в себе, і про це Дрісколл розповідав згодом, пояснюючи, як вони з Венсом познайомилися.

Також у Єльській школі права, на одному курсі з Венсом, навчалася його майбутня дружина Уша, з якою вони побралися після випуску, а Дрісколл, який приятелював з ними обома, став другом їхньої родини.

Улітку 2024 року, коли Трамп обрав Венса як кандидата у віцепрезиденти, той був змушений терміново формувати свою команду – і запросив до неї Дена Дрісколла. Ця пропозиція була несподіваною, але той погодився застрибнув на політичний потяг в останній момент.

"Дрісколл тоді відпочивав з сім'єю у Швейцарії... Але наступного дня він полетів до США, купив костюм в аутлет-молі, викликав Uber і приїхав на конвент республіканців", – переповідає BBC історію, яку сам Дрісколл розповів журналу випускників Університету Північної Кароліни, де він навчався на бакалавраті.

Втім, не варто забувати, що підвалини дружби майбутніх американських урядовців заклала служба в армії. Крім того, саме військова служба дозволила Дрісколлу в принципі опинитися в елітарній Єльській школі права.

Дрісколл походить з родини професійних військових, хоча у спогадах наполягає, що батько пропонував йому не йти до армії. Втім, він вирішив спробувати себе у Схопутних військах – які зараз очолює.

Ден Дрісколл прослужив недовго – приблизно 3,5 роки, але за цей час зробив дуже непогану кар'єру і звільнився в запас у званні старшого лейтенанта.

Фото поширював для ЗМІ штаб Дрісколла, коли у 2020 році він безуспішно намагався обратися у Конгрес

Восени 2009-го він на 9 місяців поїхав до Іраку, де все ще тривала збройна операція США.

Згодом, у 2020-му, Дрісколл скаже журналістам, що саме місія в Іраку "підготувала його до розуміння та підтримки рішень уряду щодо національної безпеки та зовнішньої політики".

А ще до від'їзду в Ірак він закінчив "школу рейнджерів" – елітну програму з підготовки бійців сил спецоперацій. Цей факт, разом зі службою в Іраку, дає більше розуміння про рішучість політика, а в минулому військового Дена Дрісколла.

І наостанок, політичний факт.

Попри те, що Дрісколл знав, що таке Сухопутні війська, його 3,5-річний досвід перетину з армією був, м'яко кажучи, непереконливим щодо його готовності працювати міністром. Його сприймали просто як "друга Венса", тож у Сенаті лунала критика та сумніви у тому, що він гідний цієї номінації.

Однак сенатські слухання змінили ставлення до Дрісколла.

Зрештою його підтримали 66 сенаторів, у тому числі 16 демократів, і це стало чи не єдиним прикладом настільки двопартійного голосування за представника уряду Трампа.

Цей факт довів, серед іншого, і готовність Дрісколла до політичного життя у США, невід'ємною складовою якого він стає вже зараз.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"