Умєров в Брюсселі провів неанонсовану зустріч з головою кабінету фон дер Ляєн

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров у понеділок, 25 травня, у Брюсселі мав зустріч з головою кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорном Зайбертом щодо оборонної співпраці ЄС та України.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявила у вівторок головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Частиною обговорень, звичайно, була оборонна співпраця, у світлі того, що сталося на вихідних (жорстока ракетна атака Росії на цивільне населення України. – "ЄП"). І також – у світлі сьогоднішнього візиту президентки (фон дер Ляєн) до Литви, де також обговорюється оборонна співпраця", – розповіла Піньо.

Вона звернула увагу, що ця зустріч "є частиною регулярних контактів, які ми маємо з Україною на всіх рівнях".

Варто зауважити, що ЄС залишається розділеним щодо призначення європейського представника для прямого діалогу з Росією в рамках перемовин про мир в Україні.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 26 травня здійснює візит у Литву, зокрема, щоб від імені ЄС підтримати країни Балтії та забезпечити координацію у відповідь на загрози безпеці у регіоні.

Нагадаємо, минулого тижня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі ЄС.

