У Польщі оцінили пропозицію Мерца щодо статусу "асоційованого члена" для України

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький заявив, що Варшава у процесі вступу нових членів до Євросоюзу вважає головним шляхом уперед механізми розширення, які існують станом на сьогодні.

Так він прокоментував ідею Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед засіданням Ради ЄС у загальних справах у вівторок, Немчицький сказав, що позиція Польщі залишається незмінною.

"Ми підтримуємо процес розширення, що ґрунтується на заслугах. Ми зосереджуємося на механізмах розширення, які вже існують. Це і є шлях уперед. Я не кажу, що ми не повинні обговорювати інші можливості чи механізми, але кінцева мета має залишатися незмінною. Це наша пропозиція для всіх країн-кандидатів. У геостратегічних інтересах ЄС та Польщі бачити Україну у цьому клубі", – сказав він.

Польський дипломат підкреслив, що він з колегами ще не обговорював це питання. Водночас він визнав, що прийняття великих країн до ЄС завжди супроводжується складнішими дискусіями, оскільки вплив на внутрішній ринок є набагато більшим.

"Однак ми знаємо з власного досвіду приєднання у 2004 році, що приєднання великих ринків до ЄС також створює значні економічні можливості, тому на це слід дивитися з обох боків. Ми ще не проводили детального обговорення пропозиції канцлера Німеччини", – сказав Немчицький.

Окремо він прокоментував позицію Польщі стосовно відкриття переговорних кластерів з Україною.

"Ми говоримо про відкриття першого кластера, але ми відкриті до обговорення відкриття наступних розділів та кластерів. Я не думаю, що ми будемо проти цього", – зазначив держсекретар МЗС Польщі.

22 травня президент України Володимир Зеленський надіслав лист лідерам Євросоюзу, у якому заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу в рамках Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

