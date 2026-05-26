"Нічого нового": у МЗС Польщі розцінили погрози Росії як тактику залякування

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький не здивований новими погрозами Росії на адресу України та західних дипломатів і вважає їх частиною російської тактики залякування.

Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Нємчицький зазначив, що у свіжих російських погрозах бомбардувати Київ "немає нічого нового".

"Мене не дивує, що Росія погрожує Україні та дипломатам західних країн… Путін використовує цю тактику, щоб посіяти страх серед нас тут, у Європі, і я просто хочу сказати, що це не спрацює. Це цілком очевидно. Це просто тактика, і вона не спрацює", – наголосив державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі.

Він наполіг, що європейці не повинні піддаватися на цю російську тактику.

У МЗС Польщі напередодні заявили, що розглядатимуть удари РФ по польських диппредставництвах як цілеспрямовані та навмисні і закликали Росію негайно припинити її агресію.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів