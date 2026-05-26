У Нідерландах армія призупинила навчання з вибухівкою через ризик лісових пожеж

Королівська армія Нідерландів тимчасово призупиняє всі навчання в провінції Гелдерланд, що передбачають застосування бойових патронів та вибухових речовин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Міністерство оборони прийняло це рішення, оскільки рівень ризику виникнення лісових пожеж у провінції підвищено до 2-го ступеня.

Армія повідомила в соціальних мережах, що навчання будуть відновлені лише тоді, коли рівень знизиться до 1-го ступеня.

Наприкінці минулого місяця під час військових навчань у Гелдерланді та Північному Брабанті, а також в інших місцях, спалахнуло кілька лісових пожеж. Протягом двох днів пожежі спалахнули на чотирьох військових полігонах.

Державний секретар з питань оборони вже оголосив, що вони вивчають, як можна скоригувати правила проведення навчань у посушливу погоду. Нові протоколи мають бути готові до початку літа.

У квітні повідомлялося про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

На початку травня на колишньому військовому полігоні в Ютербозі (німецька земля Бранденбург) спалахнула пожежа.