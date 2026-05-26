Зеленський присвоїв статус "Міста-рятівника" Будапешту

Президент Володимир Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-рятівник" чотирьом європейським містам, серед яких столиця Угорщини Будапешт.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Указами, датованими 21 травня, глава держави присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" Будапешту, Таллінну, Гданську та французькому місту Сен-Жермен-ан-Ле.

В указах сказано, що відзнаки присвоєні "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також підтримку України у захисті її незалежності".

Нагороду від імені Будапешта отримав мер міста Гергей Корачонь на закритому міжнародному заході, що відбувається у вівторок у Києві.

У минулі роки президент України присвоїв такий статус низці європейських міст, серед яких Жешув, Перемишль, Прага та Вільнюс.

Варто зазначити, що Корачонь є проукраїнським політиком, який, серед іншого, відвідував Бучу та переконував, що Україна повинна перемогти у війні.

