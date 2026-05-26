Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів і безпілотні системи

Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондентка Укрінформу в Гаазі, яка була присутня під час завантаження техніки на залізничні платформи та підготовки до її відправлення в Україну.

"Ці автомобілі ми закупили у цивільної промисловості, після чого перефарбували у військовий колір. Усі ці машини передаються Силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо", – сказав полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює Оперативну робочу групу з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів.

Він також наголосив, що "важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз".

"Тому швидкість – це ключ. Друге – ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання", – додав полковник.

Під час відправлення також були присутні представники трьох компаній – Milrem Robotics, High Eye та Acecore Technologies, які продемонстрували обладнання, закуплене Міністерством оборони Нідерландів для українських військових.

Такі системи вже використовуються для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та виконання автономних місій.

У Міноборони Нідерландів наголошують, що безпілотні технології стали одним з ключових факторів сучасної війни, а підтримка українських Сил безпілотних систем є стратегічним напрямком двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, раніше анонсували, що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.

Також повідомляли, що Україна розраховує на початок підготовки українських пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року.