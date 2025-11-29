WSJ: Віткофф пропонував Україні нульові мита від США замість Tomahawk

Спецспосланець президента США Стів Віткофф у перемовинахі з Україною нібито переконував, що Києву набагато вигідніше отримати від США нульові мита, аніж ракети Tomahawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадують у великій публікації The Wall Street Journal, що ґрунтується на спілкуваннях з джерелами.

У публікації згадують епізод у жовтні, коли Трамп був близький до рішення про надання Україні ракет Tomahawk – а потім, після розмови з правителем РФ та на момент приїзду президента Зеленського до Вашингтона, змінив думку.

Спецпосланець Віткофф тоді нібито взявся переконувати українську сторону, що США мають для них цікавішу пропозицію.

Віткофф сказав, що за допомогою "жменьки ракет" все одно не вийде досягти якихось суттєвих результатів, та натомість запропонував Україні просити Трампа про 10-річне звільнення українських товарів від мит – що "стало би гарним стимулом для української економіки".

Варто зауважити, що пропозиція Віткофа, якщо вона дійсно лунала, свідчить про нерозуміння реалій двосторонньої торгівлі. У структурі експорту з України США перебувають лише на 16-му місці, туди йде близько 2% українського експорту. Таким чином, обнулення мит не матиме значного впливу.

Також у матеріалі розповідають, як представник Кремля спокушав перемовників Трампа економічними вигодами від "дружби" з Росією.

Раніше цього тижня The Wall Street Journal опублікували статтю-реконструкцію подій про те, як з’явився "мирний план" з 28 пунктів для завершення російсько-української війни.

Як відомо, минулими вихідними делегації США та України провели перемовини у Женеві стосовно початкового проєкту "мирного плану" та почали вносити у нього корективи.

У суботу 29 листопада українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вилетіла на нові переговори до США. Агентство Bloomberg раніше повідомило, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

