"Нездатний" Трамп очима виборців: чи свідчать рейтинги про зміну влади США вже у 2026 році

Сувенірний магазин Трампа вже продає символіку до виборів 2028 року, однак насправді він може мати проблеми вже у 2026-му

31 січня 2026 року вибори до сенату штату Техас виграв демократ Тейлор Ремет. Це стало помітною подією в США, оскільки цей округ був "глибоко республіканський". Аналіз голосів виборців показав, що за Ремета віддали голоси не лише демократи й незалежні, але й частина республіканських виборців.

Чи є цей результат раннім попередженням про значну перевагу демократів на парламентських виборах, що наближаються? І якщо так, які це матиме наслідки для нас?

2026 рік у США є роком загальнонаціональних виборів. 3 листопада пройдуть вибори до Конгресу: будуть обрані всі 435 депутатів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. Крім того, будуть переобрані низка мерів міст, депутатів місцевих парламентів та губернаторів штатів.

Сьогодні республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу. У Сенаті вони контролюють 53 мандати зі 100 (плюс ще один голос віцепрезидента Венса), а в опозиції до них – 45 демократів та два незалежних депутати (які голосують разом з демократами). Також партія Трампа зберігає невелику більшість у Палаті представників (218 голосів проти 214 у демократів). Тож теоретично вони можуть самостійно ухвалювати закони, що відповідають баченню їхньої партії.

Проте ця більшість непевна.

До того ж опитування показують значне падіння популярності Дональда Трампа.

За опитуванням Pew Reserch Center, проведеним наприкінці січня 2026-го, зараз 50% американців вважають, що чинний президент керує країною гірше, ніж вони очікували (ще 21% – що він перевершив очікування, решта – що відповідає їм).

Те саме опитування свідчить, що значно скоротилися оцінки етичності дій Трампа та його ментальної здатності впоратися з обов'язками президента.

Дані Pew Research Center, дослідження 20-26.01.2026 Порівняння, ілюстрація та дані Pew Research Center

На загальнонаціональній вибірці 52% з тих американців, що погодилися відповісти на це питання, не вважають або категорично заперечують, що розумова здатність Дональда Трампа відповідає вимогам до президента. Протилежну думку щодо ментальної відповідності Трампа посаді задекларували тільки 32% виборців (решта заявили, що є "деякий рівень" відповідності).

Причому за рік позитивна оцінка Трампа у цьому сенсі впала: у лютому 2025-го 39% американців вважали його ментально відповідним посаді.

У цьому, як і в інших політичних питаннях, суспільство у США дуже поляризоване, але навіть серед виборців-республіканців довіра до ментального стану президента від їхньої партії знизилася – з 75% рік тому до 66% зараз.

Жодна соціальна група не має додатного рівня схвалення дій Трампа.

Утім, Трампові не звикати до цього.

Дослідження Reuters/IPSOS

За деякими опитуваннями, як-от за даними IPSOS, від'ємний баланс схвалення у нього був майже весь час на посаді – і під час першого терміну, і під час другого, але це не завадило йому обратися на посаду президента вдруге.

Щодо цього питання дуже впадає в очі різниця між демократами та республіканцями.

У січні 2026 року 56% республіканців підтримували політику й плани Трампа порівняно з 67% у лютому 2025 року, тоді як серед демократів відповідні цифри становили 2% та 4%.

Інший приклад – трампівську ідею анексії Гренландії підтримували 41% республіканців та 4% демократів.

Відповіді на запитання "На вашу думку, справи в країні рухаються у правильному чи неправильному напрямку?", % респондентів опитування IPSOS (квітень 2025, січень 2026)

Загалом у січні 2026 року 61% американців вважали, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку, порівняно з 53% у квітні 2025.

Очікувано в цьому питанні також спостерігається значний міжпартійний розрив, хоча частка тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, росте навіть серед республіканців.

Але критично важливо те, що серед позапартійних виборців Трамп має катастрофічно низьку підтримку.

Якщо такі тенденції триватимуть, то на виборах у листопаді 2026 року можна очікувати продовження і масштабування "блакитної хвилі" 2025 року, коли демократи виграли низку важливих виборів на рівні штатів.

Адже, хоча все більше американців, особливо молоді, ідентифікують себе як незалежні, в оцінках чинної адміністрації вони все-таки більше схиляються до позиції Демократичної партії.

Та чи можна бути певним, що команда Трампа програє вибори-2026?

Якби ці вибори відбувалися у звичному режимі, можна було б не сумніватися в демократичній більшості як у Палаті представників, так і в Сенаті. Проте є деякі ознаки, що Трамп не прийме результат виборів не на свою користь і намагатиметься якщо не напряму фальсифікувати голосування, то підважити його легітимність, як він це робив під час виборів 2020 року.

Крім того, Трамп отримав значні пожертви від техномільярдерів, які й раніше його підтримували. Отже, можна очікувати спроб скомпрометувати чи підпорядкувати виборчі комісії та активних кампаній в соцмережах, щоб схилити на бік Трампа тих, хто не визначився.

За несприятливого сценарію, протистояння може вихлюпнутися з соцмереж на вулиці.

Проте уявімо, що вибори 2026 року відбулися спокійно і США отримали "демократичний" парламент. Що це означає для нас? В такому парламенті легше буде проводити закони на підтримку України, наприклад, про нові санкції щодо Росії. Проте, по-перше, президент зможе їх ветувати, а по-друге, виконання законів залежить від президента й очолюваного ним уряду.

Звісно, можливий початок імпічменту Трампа. Але для відсторонення президента від посади потрібно дві третини голосів у Сенаті, тож дуже імовірно, що це не вийде зробити, як і минулого разу.

Але навіть якщо вдасться – не факт, що Джей Ді Венс, який стане президентом у цьому разі, буде для України кращим за Трампа.

Що робити в цій ситуації Україні? Варіант лише один: потрібно розбудовувати військово-економічний союз із Європою, щоб разом протистояти Росії та іншим автократіям.

І сподіватися, що громадяни США зможуть відстояти вибори та виправити міжнародний імідж своєї країни, який останнім часом помітно похитнувся.

Авторка: Ілона Сологуб,

наукова редакторка "Вокс Україна"