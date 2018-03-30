Не лише ЄС: 10 ключових фактів про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Наталія Микольська, торговий представник України _ П'ятниця, 30 березня 2018, 10:55

Цього тижня було завершено переговорний процес щодо укладення Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Позаду 7 раундів переговорів, з яких чотири – у 2017 році.

Це вже друга країна (після Канади), з якою ми створюємо режим вільної торгівлі після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. І так само, як і Канада, Ізраїль має ЗВТ із ЄС - а відповідно, лібералізація торгівлі позитивно вплине й на наш експорт до ЄС.

Тож, що варто знати про ЗВТ з Ізраїлем і чому це важливо для України?

1. Ізраїль входить до топ-20 ринків у фокусі для України в Експортній стратегії.

2. Ізраїль багато імпортує. У 2017 році імпорт склав $69,1 млрд, а лише у лютому цього року - $6,8 млрд. Насьогодні Угода з Ізраілем - це, в першу чергу, нові можливості для українських промислових товарів та сільськогосподарської продукції. А відтак - зростання українського експорту.

3. Ринок Ізраїлю є досить закритим ринком, з високими ввізними митами, зокрема, для сільськогосподарської продукції. Тому ця Угода відкриває можливості і конкурентні переваги для українських експортерів.

Тому шляхом лібералізації мит ця Угода відкриває можливості і конкурентні переваги для українських експортерів. Наприклад, Ізраїль одразу відкриває ринок промислових товарів на 80%, а Україна - на 70%. На інші товари встановлені перехідні періоди. І є лише виключення для ювелірних виробів з обох сторін.

4. Український експорт до Ізраїлю зростає. Минулого року експорт товарів і послуг до цієї країни склав $781 млн. і зріс на 19%. В той же час, експорт товарів зріс на 24% і склав $605 млн.

Найбільше зросли поставки продукції АПК та металургії. Вони і зайняли найбільшу частку в структурі українського експорту до цієї країни: 68% і 26% відповідно.

При цьому, рекордне зростання експорту до Ізраїлю за останні 2 роки показали, наприклад, цукор, мед, масло вершкове, рибні продукти, вимірювальні прилади, насоси, фанера, спортінвентар та інші.

В минулому році ми експортували до цієї країни 245 нових товарів. Це додаткові $5,6 млн. Наприклад, ми почали постачати газогенератори, запчастини до машинобудування, листи для облицювання фанери, філе рибне, жири тваринні, соєву олію, санітарно-технічні вироби з кераміки.

Що примітно, у нас з Ізраїлем постійне позитивне сальдо двосторонньої торгівлі.

5. Українські продукти на ізраїльському ринку добре відомі. В країні проживає значна частина вихідців з України і з країн колишнього Радянського Союзу, які добре розуміють якість українських товарів. Тому зараз саме час шукати нові контакти і можливості.

6. Очікуємо збільшення інвестицій з Ізраїлю в Україну, а також інвестицій з інших країн для розміщення виробничих потужностей для експорту в Ізраїль. Ці інвестиції означають модернізацію підприємств, нові робочі місця і загальне поліпшення рівня життя українців.

7. Угода дасть "зелене світло" для кооперації українських та ізраїльських підприємств у багатьох сферах: high-tech, інжиніринг, переробне обладнання для харчової промисловості тощо.

8. Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку працює з українськими експортерами та має партнерів в Ізраїлі, щоб допомогти їм повністю скористатися новими можливостями, які створює Угода про вільну торгівлю.

Офіс також регулярно отримує запити на пошук партнерів в Україні від ізраїльських компаній. Як відомо, Ізраїль входить до мережі Enterprise Europe Network, яка об’єднує 66 країн та понад 50 тис. підприємств. А це - доступ до інтернет-бази підприємств Ізраїлю та інших країнах-членах, інформації про В2В зустрічі, про наукову співпрацю та про можливості розвитку у визначеній галузі.

9. Влітку цього року плануємо торгову місію до Ізраїлю. Це буде вже друга місія до цієї країни, остання відбулася у березні минулого року.

10. Участь України та Ізраїлю у Конвенції Пан-Євро-Мед дозволить використовувати принцип діагональної кумуляції для преференційної торгівлі у трикутнику Україна – Ізраїль – ЄС.

Іншими словами - компанії з однієї країни зможуть активніше залучати запчастини та сировину, виробництва іншої, зберегаючи преференційний режим про експорті кінцевої продукції на ринки Євросоюзу. Це створює додаткові можливості для експорту на ці ринки та участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.

Що далі? Ми узгодили з ізраїльською стороною план подальших дій, щоб угода запрацювала якомога швидше для бізнесу. Тому працюватимемо над юридичною вивіркою тексту Угоди, підписанням угоди та ратифікацією її Верховною Радою України, з однієї сторони, та Кнесетом Ізраїлю - з іншої.

Дякую переговорній команді за ті зусилля, які було прикладено для того, щоб ця Угода стала реальністю.

Працюймо разом, щоб нові можливості, які створює Угода, перетворились на нові контракти, поставки та валютні надходження в Україну. І щоб в світі було більше українського.

Автор: Наталія Микольська,

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України