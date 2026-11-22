Британський міністр Хеміш Фалконер став черговою політичною фігурою, яка засудила коментарі президента США Дональда Трампа про російського правителя.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".

Міністр назвав Путіна "м’ясником" та засудив "варварську, незаконну війну Росії".

"Ціна війни виявилася надзвичайно високою", – сказав він.

"Росія страшенно страждає від війни, яка є незаконною. Вона жорстока. Вона позбавляє російську молодь безлічі можливостей, про що ви чуєте безпосередньо від них самих. Тож чи є Володимир Путін моїм другом? Ні. І він також не є другом Великої Британії", – заявив Фалконер.

На запитання, чи висловить уряд Великої Британії свою позицію щодо коментарів про "дружбу", Фалконер додав: "Прем’єр-міністр регулярно спілкується з президентом і абсолютно не приховує сильних емоцій, які відчуває вся Велика Британія щодо російського вторгнення в Україну".

Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social серію фотографій зі свого нещодавнього візиту до Китаю. На одній із них видно американського президента разом із правителем Росії Владіміром Путіним. Фотографію підписано: "Мій друг".

Трамп також назвав Путіна своїм другом, коли зустрівся з ним у четвер на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

У п’ятницю американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.