В аеропорту норвезького Тромсе проводили евакуацію через фальшиву тривогу
Аеропорт норвезького Тромсе "Лангнес" було евакуйовано після того, як під час перевірки безпеки було виявлено підозрілий предмет.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.
Предмет виявився запальничкою у формі ручної гранати.
Співробітники аеропорту повідомили поліцію після того, як виявили предмет у рентгенівському апараті.
Евакуація аеропорту наразі скасована, і поліція намагається знайти власника багажу.
Нагадаємо, в листопаді багато європейських авіарейсів затривували через повідомлення про нібито вибухівку на борту. На початку місяця у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.
В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.