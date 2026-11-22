Аеропорт норвезького Тромсе "Лангнес" було евакуйовано після того, як під час перевірки безпеки було виявлено підозрілий предмет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Предмет виявився запальничкою у формі ручної гранати.

Співробітники аеропорту повідомили поліцію після того, як виявили предмет у рентгенівському апараті.

Евакуація аеропорту наразі скасована, і поліція намагається знайти власника багажу.

Нагадаємо, в листопаді багато європейських авіарейсів затривували через повідомлення про нібито вибухівку на борту. На початку місяця у Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху.

В ЄС заявили, що моніторять ситуацію з повідомленнями про замінування авіарейсів і закликали країни проводити власні розслідування цих інцидентів.