Клімкін розповів про котлети по-київськи для Джонсона і сварки з Лавровим

Глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває у відпустці в очікуванні звільнення Верховною Радою, розповів про налагоджування контактів з іншими міністрами закордонних справ за час його 5-річної служби на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", деталями він поділився у інтерв’ю агентству "Укрінформ".

За його словами, "складних" колег серед сотень співрозмовників було "дві-три особи".

"Це було пов’язано навіть не особистісною позицією, а, скоріше, з якимись елементами ставлення до України", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що завжди намагався переконати іноземних дипломатів "реально жити Україною", показував їм українські традиції, кухню.

"Своїх колег-міністрів я теж прагнув зацікавити якоюсь емоцією, пов’язаною української кухнею. Іноді це були вареники, а, наприклад, Борису Джонсону дуже сподобалися справжні котлети по-київськи. Він і досі розповідає, що те, що він купував у себе у Великій Британії, не витримує жодного порівняння з тим, що він куштував у Києві", - розповів Клімкін.

Складними стосунки були з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим. За словами Клімкіна, у березні 2016 року під час нормандської зустрічі "був дуже емоційний момент", коли мова зайшла про політичних в’язнів. "В якийсь момент я дійсно кинув через стіл папери", - розповів міністр.

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Разом з тим він зазначив, що навіть в умовах війни з росіянами все одно "потрібно розмовляти та зберігати якийсь контакт".

"Звичайно, на всіх зустрічах "нормандського формату" ми тиснули руку один одному. Це не означає, що ми особисто добре ставимося один до одного, але, тим не менш, ми тиснемо руки як представники двох країн, які мають розмовляти один з одним.

Росія — це реальність, як би ми її не оцінювали. Ми знаходимося у стані війни з цією реальністю, але я мусив розмовляти з Лавровим із багатьох тем — і Донбас, і Крим, і політичні в’язні. Без цього контакту деякі речі, можливо, не були б вирішені", - підкреслив міністр.