Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав звернення президента США Дональда Трампа до правителя РФ Владіміра Путіна з проханням зупинити військову агресію проти Європи.

Про це Мерц сказав в кулуарах засідання Європейської ради в четвер, цитує Der Spiegel, передає "Європейська правда".

Німецький канцлер похвалив президента США за ці слова Путіну, заявивши, що Трамп поділяє позицію європейців.

"Я з великою радістю спостерігав, як президент Трамп сьогодні звернувся до Росії та закликав Путіна припинити бойові дії. Це добре, що він це робить. Таким чином він займає чітку позицію, яку ми всі поділяємо", – сказав Мерц.

Напередодні Трамп стверджував, що під час зустрічей у Китаї з Путіним просив його зупинити військову агресію проти Європи.

Того дня американський президент опублікував свій варіант спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: у ньому до недопущення поширення війни закликається не лише Росія, а й Україна.

У спільній заяві Рютте і Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, у цьому контексті згадується лише Росія.