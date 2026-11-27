Велика Британія та Нідерланди найбільше постраждали від сплеску ворожих дій, організованих Іраном цього року.

Про це свідчать дані нового звіту лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За даними IISS, на ці дві країни припадає понад дві третини з 32 відомих інцидентів, пов’язаних з Тегераном, що сталися в Європі після ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому.

У звіті зазначили, що й у Великій Британії, і в Нідерландах існують давні єврейські громади та "історія діяльності пов’язаних з Іраном мереж на їхній території".

Як свідчать дані, з 2022 року агенти Тегерана були причетні до близько 80 операцій у Європі. З них приблизно 35% операцій, про які повідомлялося за цей тривалий період, відбулися у Великій Британії, порівняно з 12% у Німеччині, 10% у Франції, 9% у Швеції та 8% у Нідерландах.

За даними IISS, британська авіабаза стала однією з цілей у дедалі ширшому переліку, до якого входять американські фінансові установи в Парижі та Амстердамі. Аналітичний центр зазначив, що діяльність Ірану тривала, попри те, що 58% інцидентів, зареєстрованих з 2022 року, закінчилися арештами.

Хоча IISS не виявив жодних випадків співпраці між Іраном і Росією, він зазначив, що можливості для такого партнерства зростають. Такий крок ускладнив би зривання іранських операцій, додав аналітичний центр.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня у Британії четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.