Конфлікт із минулого: як історія розсварила двох ключових союзників США

Між двома ключовими союзниками США у Східній Азії розгорівся конфлікт, який загрожує стабільності у регіоні.

Старт конфлікту дало рішення Верховного суду Південної Кореї від 2018 року про виплату додаткових грошей тим, хто під час японської окупації 1910-1945 років примусово працював на японських заводах або в "будинках задоволень".

Варто нагадати, що під час японської окупації близько 7,8 мільйона корейців були забрані як безправні робітники, працівниці борделів або солдати.

Японія продовжує наголошувати, що всі питання були закриті ще 1965 року, у договорі про відновлення дипломатичних відносин (який був підписаний лише після інтенсивної роботи та вмовлянь з боку Сполучених Штатів), а пам'ять про ці злочини стала інструментом політики у Сеулі.

І тому, коли японський уряд відмовився платити, Сеул ухвалив рішення про націоналізацію майна великих японських компаній, таких як Mitsubishi (мали виплатити $134 тис. десятьом позивачам) та Nippon Steel ($88 тис. чотирьом позивачам) на своїй території.

Наразі обидві країни виключили одна одну з "білих списків" найближчих торговельних партнерів. Це особливо боляче для Південної Кореї, яка залежить від імпорту багатьох речей з Японії для своєї промисловості.

Тепер, щоб експортувати щось у Південну Корею, японські компанії мають отримувати дозвіл, а Корея – сплачувати мито.

Під особливою загрозою – відоме у всьому світі виробництво напівпровідників та дисплеїв, критично залежне від японських хімікатів. Їх використовують, наприклад, Apple і Dell та інші виробники смартфонів та ноутбуків.

У відповідь Сеул подав на Японію протест до СОТ. Якщо постачання чипів та дисплеїв буде порушене, ціни на них на світовому ринку можуть серйозно зрости.

На додачу Південна Корея почала бойкотувати японські товари, такі як пиво та бренди одягу, та влаштовувати антияпонські протести.

Втім, поки що Токіо впевнено виграє торговельну війну.

Та Південна Корея пішла значно далі, ніж економічні й торговельні обмеження.

Сеул вирішив припинити дію пакту з Японією щодо передачі інформації розвідки. Цей крок пояснили "умовами, за яких сталися серйозні зміни у безпековій кооперації між двома країнами".

Безпека Корейського півострову була нещодавно поставлена під сумнів після спільного прольоту через її повітряний простір літаків Китаю та Росії. Літак-розвідник РФ А-95 залетів у нього навіть двічі.

Скасування пакту прямо зачіпає інтереси США як основного споживача цієї секретної інформації. Тристоронній альянс протистояння КНДР та КНР у Східній Азії виглядає все більш і більш порушеним.

І навпаки, у Пхеньяні та Пекіні могли лише підтримувати такі події.

Кім Чен Ин, почуваючись вільніше, постійно запускає ракети короткого радіусу дії, які можуть потенційно нести ядерну зброю, націлену як на Південь, так і на Японію.

Яскравим прикладом стану відносин між Токіо та Сеулом є наступний інцидент.

У грудні минулого року військовий корабель Південної Кореї рятував судно Північної у відкритому морі, коли літаки Японії пролетіли кілька разів дуже низько.

У відповідь корейці націлювали на літаки радари та брали їх на приціл. З Сеулу лунали суворі застереження: ще раз Токіо собі таке дозволить – і замість радарів у хід піде зброя.

Останнім пунктом розбрату стала аварійна атомна станція Фукусіма, поряд з якою мають відбутися Олімпійські ігри 2020 року.

Попри запевнення Японії в абсолютній безпеці радіоактивного об’єкту, Південна Корея збирається доставляти власну їжу атлетам, викликає японського дипломата щодо запланованого викиду відпрацьованої води зі станції в океан і закликає проводити незалежні радіаційні перевірки під час турніру.

Останньою краплею став заклик Південної Кореї до Японії утриматися від використання колоніального прапору з "променями сонця, що сходить", бо він яскраво асоціюється з окупаційним мілітаризмом.

Попри те, що конфлікт між союзниками має більш емоційний характер, його наслідки можуть суттєво вплинути на безпеку в регіоні.

Особливо в контексті самоусунення США – адже досі саме Штати авторитетно та оперативно вирішували суперечки між своїми союзниками.

Однак зараз Вашингтон відсторонився від проблем, і КНДР, Китай та навіть РФ отримали простір для агресивних дій.

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