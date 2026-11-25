Уряд Молдови у середу, 25 листопада, ухвалив рішення запровадити режим підвищеної готовності в енергетиці на 30 днів через виклики у цій сфері, а також наближення зими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

В уряді зауважили, що метою запровадження режиму підвищеної готовності є забезпечення безперебійності постачання електроенергії, опалення та нафтопродуктів у холодну пору року.

У країні завершується термін дії надзвичайного стану в енергетичній та гідрологічній сферах, запровадженого у вересні на 60 днів. З огляду на збереження викликів в енергетиці уряд запропонував ввести стан готовності в цьому секторі на 30 днів.

"Протягом двох місяців у нас діяв надзвичайний стан в енергетичній та гідрологічній сферах. На щастя, проблеми з гідрологічним сектором вирішилися, почалися дощі, ситуація покращилася. Однак в енергетичній сфері залишається напружена ситуація. Тому доцільно зберегти стан готовності", – заявив прем’єр Василе Тофан.

Згідно з рішенням, протягом 30 днів можливі обмеження експорту електроенергії в періоди підвищеного ризику для безпеки поставок, зниження споживання електроенергії в години пік для пріоритетного постачання до медичних та санітарних установ, служб екстреної допомоги та критичної інфраструктури.

Також у цей період уряд може спростити імпорт нафтопродуктів та захистити запаси, призначені для внутрішнього ринку, застосувати перехідний період для автозаправних станцій з не відповідними вимогами системами обліку, зберегти порядок розрахунку граничної ціни на дизельне паливо, здійснювати щоденну звітність про запаси, імпорт та постачання нафтопродуктів та природного газу.

Національний центр кризового управління не пізніше ніж через 72 години проінформує парламент і президентку про рішення оголосити режим підвищеної готовності, про причини, що лежать в його основі, та встановлені заходи реагування.

Також варто зазначити, що навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.