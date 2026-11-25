У Польщі на вокзалі Варшава-Центральна від ранку середи спостерігаються перебої в русі поїздів через відсутність електропостачання в тяговій мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Польське радіо".

"Польські залізничні лінії" повідомили про перебої на станції Варшава-Центральна через свої офіційні канали в соціальних мережах. З повідомлення випливає, що рух поїздів було перенаправлено на інші маршрути.

"Ускладнення в русі поїздів у Варшаві. На станції Варшава-Центральна після 8:00 сталося відключення електропостачання в тяговій мережі над частиною колій. Потяги "Мазовецької залізниці" та SKM направляються через станцію Варшава-Середмістя. Затримки потягів становлять близько 30 хвилин. На місці працюють технічні служби. Деталі руху потягів доступні на portalpasazera.pl", – йдеться у повідомленні PKP PLK.

На місці працюють технічні служби, які намагаються усунути аварію в системі електропостачання.

За даними RMF24, об 11:00 за місцевим часом поїзд "Мазури" до Ольштина затримувався майже на 170 хвилин, а поїзд до Білостока – на 50 хвилин. Затримки тривалістю близько пів години мали поїзди до Кракова, Вроцлава та Бидгоща.

PKP PLK – це державна компанія, яка управляє понад 18,5 тис. км залізничних ліній у Польщі, відповідає за управління рухом поїздів, а також за складання розкладів руху для пасажирських та вантажних перевізників. Компанія займається управлінням та утриманням залізничної інфраструктури, щоб забезпечити її безпечне функціонування та розвиток.

11 вересня загальнонаціональний страйк машиністів у Польщі спричинив сповільнення руху на залізничних коліях.

Приводом до акції протесту стала аварія, що трапилася в середу близько 11:30 на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки виїхав на колії, попри світловий сигнал, що забороняв в’їзд. Він зіткнувся з поїздом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.