Верховна Рада на засіданні у середу проголосувала за приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомили в пресслужбі українського парламенту, передає "Європейська правда".

Документ передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Спецтрибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.

Законопроєкт підтримали 293 народні депутати.

Рішення парламенту привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що для запуску практичної роботи Спецтрибуналу наступного року потрібно щонайменше 16 ратифікацій від держав-учасниць.

"Сьогоднішнє рішення наближає нас до цієї мети. Україна буде не спостерігачем, а проактивним учасником. Спеціальний трибунал заповнить прогалину в міжнародному кримінальному праві: покарання за злочин агресії. І саме Україна має моральне право ініціювати такі історичні процеси", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Наразі дев'ять країн завершили внутрішні процедури для участі у цьому механізмі – Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція. Україна стала десятою.

Про значення ратифікації законопроєкту Верховною Радою читайте детальніше у статті Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним.