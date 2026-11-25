У своєму цьогорічному звіті про прогрес держав-кандидатів на шляху до ЄС Єврокомісія вчетверте визначила готовність України за розділами "Транспортна політика" та "Транс’європейські мережі" на 2 із 5 – певний рівень підготовки.

Прогрес за звітний період також оцінено як певний прогрес.

Ці оцінки не означають, що змін у транспортній сфері не відбувається. Навпаки, за останній рік Україна ухвалила важливі законодавчі рішення за різними типами транспорту. Але їх треба ще реалізувати на практиці.

Про те, якого прогресу досягла Україна в різних сферах транспорту і на що слід звернути особливу увагу, читайте в статті керівника транспортного напрямку Інституту аналітики та адвокації Віталія Набока Рух поволі: як сфера транспорту наближається до стандартів ЄС і з якими проблемами стикається. Далі – стислий її виклад.

У сфері автомобільного транспорту закон № 4337-IX започаткував оновлення правил допуску перевізників на ринок відповідно до європейського підходу: професійна компетентність, належна ділова репутація, фінансова спроможність і матеріально-технічна база стали обов’язковими умовами для роботи компаній.

Оновлення правил робочого часу та відпочинку водіїв також наближає український ринок до стандартів ЄС. Це важливо не лише для гармонізації законодавства, а й для добросовісної конкуренції та безпеки перевезень.

Водночас внутрішні вантажні перевезення не ліцензуються, питання компенсації суспільно необхідних перевезень пасажирів не унормоване – як і не відновлено обов’язкові техогляди для всіх автомобільних транспортних засобів. А вимога до обладнання цифровими смарт-тахографами другого покоління (G2V2) поки що поширена лише на нові автівки комерційного призначення, ввезені після 30 червня 2026 року. Запровадження можливості електронного стягнення плати за проїзд дорогами (толінг) також має бути на порядку денному до 2027 року.

Важливо, що кожне з окреслених питань не має швидкого рішення.

Адже воно, залежно від проблеми, потребує згоди як з боку політиків, так і з боку ринку та громад, залучення фінансових ресурсів та посилення інституційної спроможності державних органів.

У залізничному секторі ухвалення Закону "Про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті України" та розроблення плану реформи створили основу для подальших змін. Йдеться про поступове наближення технічних і безпекових правил до європейських, зокрема про сумісність із системами управління рухом (ERTMS).

Водночас ці рішення ще не формують конкурентного ринку. Для цього необхідно законодавчо розмежувати управління залізничною інфраструктурою та надання транспортних послуг, гарантувати прозорий і недискримінаційний доступ до колій та створити незалежні регуляторні й безпекові інституції.

Водночас реформу потрібно проводити з урахуванням особливої ролі "Укрзалізниці" під час війни.

Інший напрямок, де гальмує реформа залізниці – відсутність повноцінної моделі фінансування суспільно необхідних пасажирських перевезень (PSO).

У розвитку транс’європейських мереж (розділ 21 acquis ЄС) Україна вже має практичні результати: за підтримки ЄС втілено проєкт з укладання євроколії на ділянці Чоп–Ужгород. Також буде розпочато приведення до стандарту 1435 мм залізничного шляху від державного кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова.

Крім того, залучається фінансування для прикордонної інфраструктури, модернізуються пункти пропуску.

Для подальшого прогресу слід узгодити національне планування з оновленими вимогами TEN-T: визначити відповідні ділянки мережі в законодавстві, враховувати європейські критерії під час відбору та фінансування публічних інвестицій, синхронізувати прикордонні проєкти з планами сусідніх держав.

Важливо також забезпечити національне співфінансування проєктів, які отримують підтримку ЄС, а також забезпечити цифрову сумісність.

Спільним для всіх типів транспорту є те, що значна частина реформ потребує не одного законодавчого рішення, а послідовного ланцюга дій: підтримки ринку, громад та політиків, ухвалення норм, створення відповідальних інституцій, підготовки фахівців, запуску інформаційних систем, контролю та фінансування.

Якщо хоча б одна ланка відсутня, імплементація сповільнюється.

Докладніше – в матеріалі Віталія Набока Рух поволі: як сфера транспорту наближається до стандартів ЄС і з якими проблемами стикається.