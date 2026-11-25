Французький уряд зазнав критики з боку опозиції за відправку військ до України без інформування парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Заступницю міністра оборони Аліс Руфо викликали на закриті слухання в Сенаті в середу, щоб вона проінформувала сенаторів про розгортання військових в Україні.

Минулого тижня французька державна радіостанція RFI повідомила про присутність французьких військових у країні з місією підготовки українських збройних сил та обслуговування техніки, наданої Францією Україні. Як зазначила радіостанція, місія "Воля" перебуває під командуванням французького генерала.

Це викликало критику з боку опозиції через ризик втягнення Франції у конфлікт без інформування парламенту, як того вимагає французька конституція.

Ця суперечка розгортається на тлі президентської кампанії 2027 року, в якій двоє провідних претендентів – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та кандидат ультралівих Жан-Люк Меланшон – дистанціювалися від проукраїнської політики уряду і були звинувачені в поступливості щодо Москви.

Визнаючи наявність в Україні "координаційної структури, що займається підготовкою та технічним обслуговуванням обладнання", Руфо заявила минулої середи в Національній асамблеї, що стверджувати, ніби французькі солдати в Україні безпосередньо беруть участь у війні, є "абсурдним".

Однак опозицію її слова не переконали. Те, що уряд не поінформував парламент, особливо роздратувало опозиційних депутатів усього політичного спектру.

Це "вимагало б, як мінімум, повідомлення уряду відповідним комітетам або головам відповідних палат. Це свідчить про велику зневагу президента до парламенту", заявив в ефірі Public Sénat Седрік Перрен, голова комітету Сенату з питань оборони та збройних сил і член правоцентристської партії "Республіканці".

"Проблема в тому, що про ці дії часто повідомляють ЗМІ, а Росія потім використовує це для дискредитації наших зусиль. Ми не можемо звинувачувати Путіна у брехні й водночас приховувати інформацію, яка шкодить нашій справі", – сказав він, підкресливши, що Велика Британія надає Україні подібну допомогу з повним дотриманням прозорості.

Згідно зі статтею 35 конституції Франції, уряд повинен повідомити парламент про своє рішення щодо використання збройних сил для втручання у конфлікт за кордоном не пізніше ніж через три дні після початку розгортання військ. Якщо втручання триває понад чотири місяці, парламент повинен схвалити продовження терміну.

Однак юридичного визначення того, що саме становить військове втручання, не існує. Уряд стверджує, що небойові місії не підпадають під дію статті 35. За словами Руфо, місія "Воля" є однією з них.

"Оскільки немає наміру брати участь у бойових діях… міністерство вважає, що це не є військовою інтервенцією, як зазначено у статті 35", – заявила вона депутатам минулого тижня.

Нагадаємо, Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

Раніше французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.