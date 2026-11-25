Лідер каталонської сепаратистської партії Junts Карлес Пучдемон заявив у середу, 25 листопада, що повернеться до Іспанії у грудні.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Пучмедон заявив, що повернеться в Іспанію 12 грудня, а 17 грудня оприлюднить свою пропозицію щодо відновлення руху за незалежність Каталонії.

Пучдемон втік до Бельгії в жовтні 2017 року після організації референдуму про незалежність, який іспанські суди визнали незаконним. Це голосування спричинило найбільшу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття та поглибило напруженість між Мадридом і Каталонією.

Амністія, затверджена парламентом у 2024 році, була частиною угоди між Соціалістичною партією прем’єр-міністра Педро Санчеса та каталонськими сепаратистськими угрупованнями, зокрема партією Пучдемона Junts, що забезпечила їм підтримку для переобрання Санчеса у 2023 році.

23 листопада Верховний суд Іспанії виніс ухвалу, якою застосовує амністію до Пучдемона та остаточно закриває справу щодо референдуму про незалежність цього автономного регіону.

Перед тим Пучдемон заявив, що не збирається повертатись до Іспанії у зв’язку з передвиборчою кампанією перед достроковими виборами 29 листопада.