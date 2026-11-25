Рада ЄС 25 листопада ухвалила рішення додати 15 російських суб’єктів до переліку тих, на яких поширюються більш суворі експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та передових технологій.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ці суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, мають зв’язки з сектором оборони та безпеки Росії або іншим чином підтримують його.

"Згідно з рішучістю ЄС і надалі посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала конструктивні переговори щодо досягнення миру, сьогодні Рада ухвалила рішення додати 15 російських суб’єктів до переліку тих, на які поширюються більш суворі експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та передових технологій", – йдеться у повідомленні.

Рада ЄС також ухвалила рішення виключити один суб’єкт зі списку, скасувавши експортні обмеження, що застосовувалися до нього. Цей суб’єкт припинив дії, які призвели до його включення до списку, та надав надійні гарантії, що не буде торгувати чутливими товарами з Росією.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії, яка передбачає, зокрема, заборону російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС. Також пропонується заборонити демонстрацію офіційної російської символіки.

Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові настанови, які також стосуються російських спортсменів.

А у вівторок, 24 листопада, лідери семи країн ЄС закликали не видавати візи спортсменам з РФ та Білорусі.