ЄС завдає удару по "брудних грошах": де виграє Україна

Євросоюз впритул підійшов до створення нового незалежного органу, який займатиметься питаннями боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.

За інформацією Financial Times, в грудні цього року на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС має пройти обговорення вже підготовленого проєкту документа про створення цього органу.

Чому саме зараз виникла така потреба і навіщо ж потрібен ще один новий орган, адже в багатьох країнах докладають різноманітних зусиль для запобігання відмиванню грошей?

І як це вплине на Україну?

Дві альтернативи для ЄС

Ключова причина поспіху в тому, що посадові особи багатьох європейських урядів все частіше констатують, що, попри всі зусилля робляться і різні обмеження, інформація про факти неналежного контролю фінансових інститутів за походженням коштів мало не щодня стає надбанням гласності. І йдеться про допущені порушення не лише з боку менеджменту ряду банків країн Балтії та офшорних юрисдикцій, а й з боку найстаріших і шанованих європейських банків.

Одна з основних причин, чому такі порушення стають можливим, прихована за такими улюбленими термінами юристів, як "імплементація і правозастосування".

Річ у тім, що робота Європейського банківського управління (European Banking Authority, в подальшому – EBA) та інших органів ЄС насамперед спрямована на вироблення загальних рекомендацій щодо боротьби з відмиванням грошей. Впровадженням і конкретним застосуванням цих рекомендацій займаються фінансові органи конкретної країни, кожна з яких встановлює свої критерії і процедури.

І хоча цілі і загальна спрямованість однакові для всіх, окремі критерії і процедури в кожній країні можуть відрізнятися.

І звичайно ж, ці відмінності можуть бути використані несумлінними особами при здійсненні міжнародних фінансових трансакцій.

Цю проблему вже давно обговорювали і пропонували два варіанти вирішення: трансформація ЕВА і зміна його компетенції (очевидно, що це менш затратний варіант) або створення абсолютно нового органу.

На сьогодні перший варіант остаточно ще не відкинутий. Планується, що на грудневій зустрічі міністри фінансів країн ЄС мають визначитися остаточно.

У чому ж полягає перевага створення нового органу?

Планується, що цей орган буде не тільки видавати досить конкретні акти, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, а й стежити за їх застосуванням.

Таким чином, мають бути нівельовані шпаринки між нормативними актами різних країн, і крім того, новий орган відповідатиме за однакове застосування норм ЄС.

Плюс для України

Як не дивно, але створення такого органу може полегшити життя нашим бізнесменам.

Річ у тім, що при здійсненні фінансових операцій в Європі вітчизняні бізнесмени, і особливо громадяни-приватні інвестори, вже давно стикаються з усілякими проблемами. Одна з них – різні вимоги у фінансових організацій різних країн до переліку та змісту документів, необхідних для відкриття рахунку та/або проведення фінансової операції.

Наявність спеціального органу ЄС і уніфікація вимог може призвести до того, що це полегшить інвестиційні можливості наших громадян, дасть їм можливість апелювати до актів цього нового органу ЄС при виникненні конфліктів з конкретними банківськими установами.

І ще один позитивний момент може виникнути в результаті появи нового органу. 1 листопада Верховна рада ухвалили в першому читанні проєкт закону №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Як вказують багато експертів, проєкт не дає відповіді на запитання, звідки фінансові установи повинні отримувати інформацію про вичерпний (це дуже важливо) перелік так званих "РЕРів" (публічних і пов'язаних з ними осіб).

Якщо з самими публічними особами все більш-менш зрозуміло, то з пов'язаними особами питання набагато складніше.

Самі фінустанови не в змозі моніторити в режимі реального часу всі зв'язки таких публічних діячів, які виникають чи припиняються. Хоча щодо них застосовуються особливі норми в частині контролю за їхніми фінансовими операціями.

І це проблема не лише нашої країни. Новий орган ЄС може допомогти в цій справі – створити і підтримувати в режимі реального часу єдину базу таких осіб, яка була б доступна всім фінустановам Європи.

І багато суперечок, що виникають при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, досить швидко були б вирішені.

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Таким чином, в новині про створення нового органу ЄС поки можна вбачати лише приводи для оптимізму.

Звичайно, будуть і песимістичні аспекти, але наскільки вони вирішальні, ми побачимо в процесі реалізації ідеї.

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