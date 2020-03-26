Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

Льодова арена у столиці, з якої буде створено величезний морг – адже існуючі не впораються із навантаженням. Перетворений на шпиталь найбільший у країні виставковий центр.

Такими є новини з Іспанії. Країни, яка вже випередила Китай за втратами від коронавірусу та стрімко наздоганяє Італію. Лише за 25 березня у країні померло від вірусу 738 осіб.

Така ситуація стала результатом пасивності влади на початку епідемії.

Хоча перший випадок інфекції у королівстві було зафіксовано ще 31 січня, досить довго влада ухилялася від введення надзвичайних заходів. Відповідне рішення було прийняте лише 14 березня.

Що робить Іспанія для зупинення епідемії? І чи здатні жорсткі, проте запізнілі заходи зупинити коронавірус?

Запізніла реакція

Різкий спалах зараження було зафіксовано в Іспанії ще наприкінці лютого, проте до рішучих дій уряд перейшов лише 12 березня, коли кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила 3 тисячі.

Слідуючи за прикладом сусідньої Італії, 14 березня Іспанія оголосила режим надзвичайної ситуації. Було запроваджено карантин строком на 15 днів з метою боротьби з поширенням коронавірусу.

Були скасовані великі щорічні ярмарки, такі як Mobile World Congress та Alimentaria в Барселоні або Expodental в Мадриді. Спортивні змагання, зокрема іспанська футбольна La Liga, спочатку проводили без глядачів, а потім й зовсім перенесли на невизначений час.

Але найголовніше – через карантин громадяни можуть залишати свої помешкання лише у виняткових випадках. До них уряд відніс покупку продуктів, відвідування аптеки або лікарні, роботу та інші невідкладні дії, як-то догляд за особами з обмеженими можливостями. І ще – вигулювання песиків.

Втім, варто враховувати місцевий менталітет. Так, для іспанців зібратися з родиною або друзями в барі – це святе. Можна тільки уявити, наскільки приголомшливою для населення стала вимога щодо самоізоляції.

Відтак не дивно, що спочатку рішення влади не було сприйнято всерйоз.

Надзвичайні ситуації потребують надзвичайних рішень, подумали в Іспанії і запровадили величезні штрафи за порушення карантинного режиму.

Вже з 16 березня відповідно до закону про громадську безпеку за непокору вимогам влади можна отримати штраф від 100 до 30 тисяч євро. А особливо завзяті порушники можуть навіть потрапити за ґрати на строк до одного року. Станом на сьогодні, це найжорстокіше покарання, встановлене за порушення карантинного режиму в Європі.

Утім, навіть такі покарання не зупинили багатьох іспанців. Вірусними стало відео із прогулянкою іспанськими вулицями у костюмі динозавра – таким чином багато хто намагався поставити під сумнів урядові заборони.

А новий стартап – оренда собаки, що дає законне право вийти з нею на прогулянку, – став новинним хітом по всьому світу.

Водночас вжиті іспанським урядом заходи зачіпають інтереси не тільки громадян країни. Іноземців, яких коронавірус застав в Іспанії, вони практично заганяють у глухий кут.

Режим надзвичайного стану передбачає призупинення прийому в більшості адміністративних установах. Як наслідок – тисячі іммігрантів матимуть ще більші труднощі з отриманням або поновленням своїх документів.

І хоча влада запустила частину адміністративних дій в онлайн-режимі, більшість процедур стосовно іноземців проводяться віч-на-віч.

Окрім цього, тимчасово зупинено видачу паспортних документів та ідентифікаційних карток (NIE) іноземцям. Видаватимуться лише документи, невідкладність отримання яких буде належним чином підтверджена.

Покинуті пенсіонери

Зараз в руках іспанських лікарів – не тільки життя пацієнтів, але й економічний добробут країни. Попри заборону масових заходів, іспанці знайшли спосіб подякувати медичному персоналу за його працю.

Вони запустили новий флешмоб, відомий у соцмережах як #AplausoSanitario. Щодня о 8 вечора вони виходять на балкони та аплодують лікарям за їхню важку щоденну боротьбу з пандемією.

На жаль, хвороба завжди вражає найслабших. Найбільший ризик вірус несе для осіб похилого віку. У той час як захворювання на COVID-19 може призвести до надзвичайно важких наслідків у 0,4% пацієнтів віком від 60 до 70 років, для пацієнтів у віці 70-80 років цей показник становить 1,3%, а для старших за 80 років - 3,6%.

І хоча на перший погляд дані показники не здаються зависокими, 83% пацієнтів, які захворіли на коронавірус в Іспанії, є старшими за 60 років. Особливо важкою є ситуація у будинках для людей похилого віку.

Міністерство охорони здоров’я ще 8 березня ухвалило протокол про обмеження візитів до соціальних установ, серед яких і будинки для осіб похилого віку.

Та документ має рекомендаційний характер. Офіційно заборону на відвідування таких закладів на час дії надзвичайного стану встановили лише Мадрид, Сарагоса та ще декілька провінцій.

Відтак сотні людей похилого віку в таких закладах захворіли на коронавірус.

З огляду на вкрай обмежені ресурси медичного персоналу, ситуація погіршується мало не щогодини.

Так, у понеділок країною прокотилася хвиля обурення ситуацією, що склалася у зв’язку з коронавірусом в резиденціях для пенсіонерів.

Міністр оборони Маргарита Роблес повідомила, що військова служба з надзвичайних ситуацій знайшла тіла літніх людей, покинутих у ліжку, в декількох таких центрах. За розслідування ймовірної медичної недбалості взялася Генеральна прокуратура.

"Найважливіший декрет в історії"

У вівторок 17 березня уряд затвердив новий пакет економічних заходів, "мабуть, найважливіший королівський декрет в історії нашої країни", за словами самого прем'єра Педро Санчеса.

Загалом 200 млрд євро будуть виділені на зменшення наслідків кризи, викликаної COVID-19.

На протидію економічній кризі планується витратити майже 20% ВВП країни.

Нові заходи включають, серед іншого, іпотечний мораторій для осіб, що опинилися без роботи, та тих, чий дохід зменшився у зв’язку з надзвичайними заходами, гарантії виплати допомоги з безробіття, систему захисту найбільш вразливих груп для забезпечення доступу до електроенергії, води та телекомунікаційних послуг.

Втім, запропонований урядом план дій не заспокоїв опозицію.

Лідер опозиційної Народної партії Пабло Касадо представив ЗМІ альтернативний урядовому "план краху коронавірусу" і не стримався від заяв, що ситуація стала такою критичною, оскільки довгий час "уряд ніяк не реагував".

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Як і Італія, Іспанія зараз пожинає плоди своєї бездіяльності на початку епідемії.

Тепер вжиті іспанським урядом надзвичайні заходи є одними з найжорстокіших у Євросоюзі, а очікуване падіння економіки внаслідок цієї кризи може виявитися одним із найбільших у Європі.

Проте найголовніше питання - чи здатні обмеження зупинити стрімке зростання кількості смертей від коронавірусу?

Бо статистика останніх днів виглядає досить тривожною.

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