"Європейська правда" змінюється. Допоможіть визначити, як саме

Друзі, колеги, постійні читачі та поціновувачі "Європейської правди".

Це – звернення до вас. Ми просимо про підтримку.

Але насамперед ми хочемо почути вашу думку, бо вона справді багато важить.

Вже понад шість з половиною років, від червня-2014, наша редакція працює для вас. Ми стали головним виданням країни, що висвітлює європейські події та питання зближення України з ЄС і НАТО, і зберігаємо цю роль.

Ми інформуємо, пояснюємо, захищаємо реформи; ми допомагаємо іншим ЗМІ зрозуміти процеси у непростій міжнародній тематиці, про яку ми пишемо. Словом, редакція "ЄвроПравди" має усі підстави пишатися своєю роботою.

Ми не намагалися сподобатися (у тому числі жодній владі) та висловлювали свої оцінки навіть тоді, коли для багатьох вони були неприємними. Збереження повної редакційної незалежності є головною умовою продовження роботи нашого видання. Її запорукою досі було донорське фінансування "Європейської правди".

Та настав час рухатися далі.

Ми давно йшли до цього кроку і хочемо запустити crowd-funding, тобто співфінансування "ЄвроПравди" читачами. Але перед цим просимо поради у вас – тих, хто нас читає.

Бо вважаємо, що цей крок має також допомогти "Європейській правді" оновитися. Можливо, розширитися. Надати вам, нашій аудиторії, новий контент, якого потребуєте саме ви. Збільшити мультимедійну складову. Це – та порада, про яку йшлося на початку цього посту, і якої ми справді потребуємо.

Щоби спростити, ось декілька сфокусованих запитань. Будь ласка, напишіть, що потрібно особисто вам.

1) Чи є відчуття, що вам бракує мультимедійної складової ЄП? Якщо так – то що саме ви би хотіли бачити?

2) Чи потрібні подкасти на Європейській правді? Якщо так, то ви хочете їх слухати чи дивитися? Робити їх регулярними (наприклад, твердо щосереди) чи залежно від подій (сталося щось важливе – готуємо подкаст, а ні – то ні)?

3) Чого вам бракує у нашій активності у соцмережах? Чи потрібна особисто вам наша присутність у Телеграмі або інших мережах? Яких саме?

4) Чи потрібен короткий дайджест подій для розсилання, приміром, щовечора?

5) Якого зворотного зв’язку з редакцією вам бракує?

6) Що ще нам варто змінити, крім зазначеного вище?

Пишіть у коментарях до цієї публікації або у редакцію ЄП за адресою eupravda@gmail.com, щоби ми врахували побажання та обрали ті зміни, які потрібні саме вам.

Зі свого боку, ми гарантуємо, що кілька речей точно не зміняться. Це – наша незалежність, прихильність до європейського шляху України, а також наша відданість роботі.

А наостанок, ми, як засновники та редактори видання, скористаємося нагодою подякувати нашій маленькій команді, що складається з журналістів зі спільними принципами та цінностями, готових за потреби працювати 24/7. Наш колектив - це реально крутяшки, які роблять важливі речі щодня. Та ви й самі це все бачите.

Допоможіть нам стати ще кращими!