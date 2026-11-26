Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав Канаду долучитися до "Промислового Рамштайну" для України.

Про це Корецький написав на своєму акаунті у Telegram, інформує "Європейська правда".

Якщо Канада погодиться долучитися до "Промислового Рамштайну", пріоритетними напрямами співпраці будуть енергетика, оборонна співпраця і критичні мінерали. Також Корецький закликав Канаду зробити внески до Фонду страхування воєнних ризиків.

"Запросив Канаду долучитися внесками до Фонду страхування воєнних ризиків, який плануємо запустити в січні. Детально розповів про це під час онлайн-виступу на 5-й бізнес-конференції Rebuild Ukraine у Торонто. Воєнні ризики сьогодні є головним бар'єром для інвесторів. Страхування і доступне фінансування дадуть канадському бізнесу інструменти, щоб розвивати проєкти в Україні", – написав прем'єр-міністр України.

Також в Україні сподіваються, що Канада збільшить пакет пільгових кредитів Експортного агентства Канади EDC і відкриє для України FinDev Canada, канадську державну інституцію фінансування розвитку, яка інвестує в приватний бізнес.

Раніше уряд Швеції у вівторок оголосив про надання Україні зимового пакета допомоги. Зимовий пакет складається зі 155 млн крон (13,8 млн євро) для Українського Червоного Хреста, 85 млн крон (7,6 млн євро) на підтримку енергетики та повноваження на замовлення на суму 300 млн крон (26,7 млн євро) для Управління цивільної оборони.

Також Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.