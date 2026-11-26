У четвер у Берліні розпочався судовий процес над 57-річною жінкою німецько-українського походження, яку звинувачують у шпигунстві на користь російської військової розвідки шляхом передачі інформації агенту в російському посольстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Судове засідання у Берлінському вищому регіональному суді розпочалося з ускладнень: воно стартувало із запізненням більш ніж на три години після того, як підсудна звернулася по медичну допомогу.

Жінці надали допомогу парамедики, і було викликано лікаря. Її доставили до зали суду на кріслі колісному після того, як слухання перенесли в іншу залу, щоб забезпечити їй можливість увійти.

Обвинувачена, яка в залі суду без вікон була в великих сонцезахисних окулярах, на початку засідання відмовилася підтвердити свою особу, хоча згодом суду було надано свідоцтво про народження.

Її адвокати пізніше заявили, що вона не даватиме свідчень у суді.

Федеральні прокурори стверджують, що жінка підтримувала контакти з агентом принаймні з жовтня 2023 року і на його прохання збирала інформацію про політику Німеччини в галузі оборони та оборонної промисловості – зокрема, у зв’язку з війною Росії проти України.

Як стало відомо агентству dpa, цей агент був заступником військового аташе Росії в посольстві в Берліні.

За версією прокуратури, вона інформувала його про проведення гучних форумів, панельних дискусій, вечерь та лекцій і допомагала йому отримати доступ до цих заходів. Передбачається, що вона супроводжувала його на заходи, вказувала на людей, які його цікавили, та іноді представляла його як свого співробітника. На німецько-українському бізнес-форумі вона, як стверджується, збирала для нього візитні картки.

У обвинувальному висновку зазначено, що, будучи головою асоціації, жінка створила розгалужену мережу контактів у ділових, військових, дипломатичних та політичних колах.

Прокурори стверджують, що вона намагалася "вербувати співробітників Міністерства оборони Німеччини та представників оборонної промисловості" для надання їй допомоги і що її мотивували політичні переконання.

Прокурори заявили, що вона також кілька разів намагалася організувати нібито випадкові зустрічі між російським агентом та своїми контактами, зокрема колишнім військовослужбовцем збройних сил Німеччини та представником оборонної компанії.

Захист звернувся до суду з проханням викликати як свідка колишнього заступника військового аташе. Її адвокати заявили, що він підтвердить: вона вважала його службовцем ВПС Росії й не знала про його розвідувальну діяльність. Вони запропонували допитати його за допомогою відеозв’язку або через російські правоохоронні органи.

Захист також стверджував, що частина доказів, отриманих у результаті перехоплення телефонних розмов, чатів та стеження, була здобута незаконним шляхом. Адвокати оскаржили матеріали, зібрані німецькими спецслужбами, а також інформацію, яка, за їхніми словами, надійшла від зарубіжних спецслужб, зокрема від Центрального розвідувального управління США.

57-річна жінка, яка має німецьке та українське громадянство, перебуває під вартою з січня.

Звинувачення у шпигунстві для Росії їй висунули у вересні.

Після її затримання у січні Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".