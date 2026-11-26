Європейський Союз робить "стратегічну помилку" через запропоновані скорочення свого майбутнього бюджету, попередив президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 26 листопада, на саміті у Брюсселі.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками першого дня саміту Євроради, інформує "Європейська правда".

"Я думаю, стратегічно Європа робить помилку. Нам треба інвестувати більше, Європа потребує більшого бюджету. Ми визнаємо скорочення європейських державних інвестицій порівняно з Китаєм та Сполученими Штатами", – сказав Макрон.

Емманюель Макрон підтвердив, що 26 листопада лідери країн-членів ЄС не досягли угоди щодо бюджету. Але пропозиція президента Євроради Антоніу Кошти скоротити проєкт бюджету ЄС на 2028-2034 роки розчарувала французького президента.

Щодо мети Франції у переговорах про бюджет, за словами Макрона, вона полягає у збереженні фінансування традиційних політик.

"Ми будемо продовжувати фінансувати наші звичні пріоритети: агропромисловість, політику згуртованості, рибальство, підтримку регіонів на периферії. Будемо далі інвестувати в наш суверентітет – зокрема, у новітні технології та оборону, – а також мусимо стабілізувати національні внески до бюджету", – сказав президент Франції.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично висловився про шанси лідерів ЄС досягти згоди щодо семирічного бюджету Євросоюзу і підтримки України під час саміту у Брюсселі 26 листопада.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на позачерговому саміті у Брюсселі 26-27 листопада обговорюють фінансування України у 2027 році та у межах наступного довгострокового бюджету ЄС, однак досягнення фінальної домовленості з цих питань не очікується – прийняття рішення перенесуть на грудень.