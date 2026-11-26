Швейцарія вперше отримала повідомлення про кібератаки, здійснені за допомогою штучного інтелекту – вони були спрямовані проти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Le Soir, інформує "Європейська правда".

Наразі зафіксували п’ять таких випадків. Три з цих атак були спрямовані проти критичної інфраструктури і у двох випадках атаки були успішними. Особи зловмисників поки що залишаються невідомими.

Випадки кібератак за допомогою ШІ свідчать про еволюцію кіберзагроз, зазначили у Федеральному управлінні з питань кібербезпеки Швейцарії.

Крім критичної інфраструктури, були здійснені атаки з використанням програм штучного інтелекту на підприємства.

Федеральне управління з питань кібербезпеки відмовилися надати інформацію щодо конкретного характеру організацій або підприємств, які зазнали атак. Однак управління очікує на зростання кількості швидких та ефективних кібератак проти всіх типів організацій.

У Бельгії сталася масштабна кібератака, в результаті якої відбувся витік даних близько 1,2 млн людей.

Також повідомляли, що ЦРУ та Управління директора національної розвідки США могли зазнати кібератаки, внаслідок якої були скомпрометовані несекретні дані.