Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що, на його думку, наразі у Великій Британії існує достатній рівень контролю над чистою міграцією після того, як її показник знизився до 77000 за рік.

Про це пише ВВС, інформує "Європейська правда".

Енді Бернем зазначив, що країна "наближається до того стану, якого громадськість давно прагнула" у ситуації з міграцією, але додав, що попереду ще багато роботи.

Національне статистичне управління повідомило, що 77000 нелегальних мігрантів за рік – це найнижчий показник чистої міграції, зафіксований з 1997 року, не враховуючи період пандемії коронавірусу.

Консерватори заявили, що це зниження є переважно результатом змін, які вони впровадили в уряді, тоді як партія "Реформа Великобританії" зазначила, що ці цифри "не є приводом для святкування".

За оцінками Національної статистичної служби, за рік, що закінчився в червні, до Великої Британії іммігрувало приблизно 738000 осіб, тоді як емігрувало 661000.

За попередні 12 місяців чиста міграція у Великій Британії становила 204000 осіб. Її пік припав на рік, що закінчився в березні 2023 року, – 944000 осіб.

Зауважимо, 18 листопада у Великій Британії пройшли через Палату громад суперечливі реформи у сфері імміграції. Ці реформи передбачають подовження базового терміну проживання мігранта в країні з п’яти до 10 років. Водночас цей термін буде скорочено для осіб з високим рівнем доходу та подовжено для біженців.