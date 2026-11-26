Залізничний рух на лініях між Парижем і Нормандією протягом усього ранку цього четверга, 26 листопада, зазнав перебоїв через крадіжку мідних кабелів з колії.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на заяву компанії SNCF Réseau, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, деякі поїзди запізнилися майже на три години. Найбільше постраждав поїзд, що відправився з Парижа о 08:40 у четвер вранці до Гавра. Він зрештою прибув до пункту призначення о 13:40 замість 10:47.

"Другий поїзд у напрямку Нормандія – Париж також зазнав значних затримок", – уточнила компанія SNCF Voyageurs.

Наступні поїзди змогли "обійти місце інциденту" та були перенаправлені на другорядні маршрути, що спричинило затримки в середньому від 15 до 30 хвилин.

Рух на маршруті Париж – Нормандія повернувся до нормального режиму близько 14:00, повідомила компанія SNCF Réseau, зазначивши, що буде подано скаргу та розпочато розслідування жандармерією.

В компанії поінформували, що близько 6-ї години ранку в Сен-П’єр-де-Вовре (департамент Ер) співробітник виявив перший збій у роботі залізничної сигнальної системи: світлофори самовільно переходили на червоне світло, хоча цього не мало статися.

Після виявлення крадіжки кабелю на місце події було направлено спеціалізовану технічну бригаду для проведення ремонтних робіт.

Спроби або крадіжки мідних кабелів на залізничній мережі є "поширеним явищем, особливо в Нормандії, і їхня кількість постійно зростає", розповіли у SNCF.

Нагадаємо, у середу сталося відключення електропостачання в тяговій мережі на частині колій на станції "Варшава Центральна". Тоді повідомлялося, що затримки поїздів становили близько 30 хвилин.

Того ж дня рух поїздів Eurostar між Францією та Великою Британією було порушено через раптовий страйк працівників, що призвело до скасування кількох рейсів.