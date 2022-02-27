Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Греція направила в Україну оборонну допомогу

Неділя, 27 лютого 2022, 13:49

Греція направила військову допомогу Україні, перший літак уже прибув до Польщі.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Точна інформація про вантаж не повідомляється, наголошується лише на тому, що це "оборонна допомога".

У неділю перший літак -130 ВПС Греції доставив вантаж до Польщі, сьогодні має прибути другий літак.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ухвалив рішення щодо постачання допомоги після кризової зустрічі з військовим керівництвом країни НАТО.

Крім того, Греція також надасть гуманітарну допомогу.

Раніше Міцотакіс заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілів російськими військами околиць Маріуполя - 10 етнічних греків.

Невдовзі перед початком масштабної війни в МЗС Греції заявили, що "конфлікт в Україні не матиме переможця" й від нього програють усі сторони, та закликали до деескалації.

Читайте також: Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Війна з РФ

Статті

Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України. Такому не місце у XXI столітті...
28 лютого 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

Ніколи ще велика економіка не була об’єктом подібних санкцій. Це буде болючий для Росії експеримент, за яким спостерігатиме увесь світ.
28 лютого 2022 — Віталій Ваврищук, для Європейської правди

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда