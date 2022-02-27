Греція направила в Україну оборонну допомогу

Греція направила військову допомогу Україні, перший літак уже прибув до Польщі.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Точна інформація про вантаж не повідомляється, наголошується лише на тому, що це "оборонна допомога".

У неділю перший літак -130 ВПС Греції доставив вантаж до Польщі, сьогодні має прибути другий літак.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ухвалив рішення щодо постачання допомоги після кризової зустрічі з військовим керівництвом країни НАТО.

Крім того, Греція також надасть гуманітарну допомогу.

Раніше Міцотакіс заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілів російськими військами околиць Маріуполя - 10 етнічних греків.

Невдовзі перед початком масштабної війни в МЗС Греції заявили, що "конфлікт в Україні не матиме переможця" й від нього програють усі сторони, та закликали до деескалації.

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