Не на часі: як тютюнова галузь блокує впровадження євроінтеграційного закону

У грудні 2021 року Верховна рада ухвалила важливий євроінтеграційний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Більшість його положень набирають чинності у липні 2023 року – проте зараз це вже не очевидно.

І це може стати проблемою, створивши приклад ігнорування Україною свого євроінтеграційного домашнього завдання.

Що це за зміни і чому вони важливі?

Прийнятий закон імплементує до українського законодавства положення Директиви 2014/40/ЄС "Про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів та супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС".

Ці нововведення стосуються передусім запобігання вживанню тютюну та електронних сигарет дітьми та молоддю. Зокрема, закон передбачає:

- збільшення медичних попереджень на упаковках тютюнових виробів для куріння до 65% з графічними попередженнями про наслідки вживання тютюну з обох боків пачки;

- заборону використання смако-ароматичних добавок (солодощі, фрукти, прянощі тощо) при виробництві тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Дебют куріння у дітей найчастіше трапляється саме з нікотиновмісними виробами, які містять такі добавки;

- заборона будь-якої реклами пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет та рідин до них;

- заборона використання у публічних місцях пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння на рівні зі звичайними сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

Чому ці зміни можуть не набрати чинності? Тому що тютюнова індустрія вважає, що імплементація норм європейського права "не на часі" та може почекати кращих часів "після війни".

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до парламентарів з пропозицією відтермінувати набрання чинності законом – замість 11 липня 2023 року запропонована дата "через 18 місяців з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного та/або надзвичайного стану в Україні".

Простіше кажучи: тютюнова індустрія намагається відтягнути набрання чинності євроінтеграційними нормами на максимально невизначений час.

Саме про це йдеться у листі асоціації від 26 серпня 2022 року до комітету ВРУ з питань фінансів та митної політики, отриманому як відповідь на запит про доступ до публічної інформації.

Чому для тютюнової індустрії так важливо відстрочити набрання чинності законом?

За їхніми словами, нові вимоги настільки складні, що потрібно переоснастити виробництво. А в умовах війни переоснащення неможливе, бо іноземні фахівці з безпекових міркувань не приїдуть в Україну.

От тільки єдина вимога закону 1978-ІХ, яка вимагає переоснащення виробництва, стосується впровадження нового дизайну упаковки (оновлені вимоги до упакування та збільшення розміру медичних попереджень).

І навіть тут виробники матимуть достатньо часу на адаптацію до нових вимог. Чинна редакція закону встановлює, що нові вимоги щодо упаковки набирають чинності через 24 місяці з дня опублікування закону.

Решта змін не передбачає впровадження нових технологій – вони стосуються заборони виробництва тютюнових виробів зі смако-ароматичними добавками, а також реклами електронних сигарет.

Тож тютюнова індустрія пропонує відстрочити усі перелічені вище норми. Які наслідки це може мати?

Відтермінування набрання чинності цим законом суттєво підважує євроінтеграцію України.

Членство в ЄС можливе лише за умови наближення українського законодавства до доробку спільноти (acquis communautaire). Більшість нововведень, які намагається відтягнути тютюнова індустрія, були заплановані до реалізації ще на 2016 рік.

П'ять років тютюнова індустрія блокувала ухвалення євроінтеграційного закону, а зараз просто намагається використати війну як індульгенцію на його невиконання.

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