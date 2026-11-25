Чотири великі вебсайти з контентом для дорослих прагнуть укласти угоду з Європейською комісією щодо запобігання доступу дітей до порнографії, намагаючись таким чином мінімізувати майбутні штрафи в рамках заходів ЄС щодо захисту неповнолітніх в інтернеті.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних посадовців, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Європейська комісія проводить розслідування щодо Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos у зв’язку з імовірними порушеннями Закону про цифрові послуги (DSA), оскільки ці сайти не забезпечили належного захисту дітей від доступу до контенту для дорослих.

З початку розслідування щодо порнографічних ресурсів у травні минулого року ці чотири платформи подали узгоджені зобов’язання щодо усунення виявлених проблем, однак, за словами двох посадовців ЄС, Єврокомісія визнала їх недостатніми.

За їхніми словами, зараз Єврокомісія обговорює з компаніями подальші заходи, хоча їм загрожують штрафи за те, що вони не вжили належних заходів у минулому.

Зазначається, що Брюссель одночасно розробляє загальноєвропейський додаток для перевірки віку, який дозволить усім цифровим платформам, зокрема й порносайтам, підтверджувати вік користувача без розкриття додаткової особистої інформації.

Втім, впровадження цієї технології займе час, тому Єврокомісія зараз обговорює з порносайтами заходи, яких вони можуть вжити для перевірки віку користувачів на перехідному етапі.

"Ми вивчаємо, що ми можемо прийняти", – сказав один із посадовців.

Зазначається, що платформи також висловили Єврокомісії занепокоєння щодо того, що надмірно суворі перевірки змусять дорослих звертатися до менш відомих порноплатформ, доступ до яких буде простішим, оскільки вони можуть мати менш суворі системи перевірки віку.

Щоб уникнути цього, як пише видання, держави-члени Євросоюзу розпочали скоординовані заходи проти дрібніших платформ, що підпадають під національну юрисдикцію.

Наприкінці вересня британський медіарегулятор Ofcom розпочав офіційне розслідування щодо компанії Aylo, яка є постачальником послуг для Pornhub, через можливе неналежне виконання вимог щодо запобігання доступу дітей до порнографічного контенту.

А влітку 2025 року Ofcom проводив розслідування щодо чотирьох компаній, які керують 34 порнографічними сайтами, на предмет дотримання правил перевірки віку.