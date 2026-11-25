Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у середу, що Україна, атакувавши два російські кораблі в лівійських водах, реалізувала своє "абсолютне право на самооборону".

Про це він сказав в ефірі каналу TF1, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У минулі вихідні російський військовий корабель був потоплений у результаті ударів безпілотників, а в середу Лівія повідомила, що двоє лівійських солдатів, поранених під час цієї атаки, померли.

Україна визнала, що провела цю приголомшливу операцію, яка здивувала навіть деяких її союзників. Італія висловила Україні свою стурбованість.

"Українці захищаються. Вони зазнають обстрілів з боку російських дронів та ракет, у тому числі серед білого дня, в тому числі проти цивільного населення. Давайте поставимо себе на їхнє місце. Що б ми робили, якби нас щоночі й щодня обстрілював загарбник? Ми б захищалися", – заявив Барро.

Міністр також звинуватив російського правителя в прагненні послабити європейську єдність.

"Минуло вже майже п’ять років з того часу, як Владімір Путін розпочав бомбардування України, але крім цього він постійно нападає на європейців і чинить на них тиск, намагаючись послабити нашу єдність", – пояснив він.

Нагадаємо, фінська Армія оборони 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Згодом Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Естонію у сприянні Києву через нібито дозвіл українським військам використовувати свій повітряний простір.