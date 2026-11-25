У середу, 25 листопада, у Латвії пройде тестування системи раннього попередження населення: будуть лунати сирени, а мешканці отримають на свої смартфони сповіщення з поясненням причини їхнього звучання.

Про це повідомила Державна пожежно-рятувальна служба (VUGD), передає LSM, пише "Європейська правда".

VUGD зазначила, що тестування пройде 25 листопада з 10:00 до 10:10 за місцевим часом.

Мешканцям не потрібно вживати жодних додаткових заходів під час тесту, оскільки це буде випробування сирен. Окрім увімкнення сирен, мешканці також отримають SMS-повідомлення для перевірки працездатності системи.

Також VUGD закликала керівництво готелів поінформувати своїх іноземних гостей про майбутнє випробування сирен, щоб уникнути зайвого переляку.

Варто нагадати, що на початку листопада Збройні сили Латвії застосували дрон-перехоплювач після того, як невідомий безпілотник залетів у латвійський повітряний простір.

Пізніше стало відомо, що дрон, який порушив повітряний простір Латвії, виявився "Геранню".