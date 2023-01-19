Чи є західні компанії, що залишилися в РФ, пособниками воєнних злочинів

Мітинг на підтримку України. Серед плакатів - заклик проти Total та її генерального директора Патріка Пуянна, яких названо "співробітниками вбивці Путіна". Париж, 2 квітня 2022 року

Чи можна притягнути великі західні корпорації до відповідальності за підтримку агресії РФ проти України?

Адже часто західні компанії до останнього намагаються залишитися на російському ринку, заплющуючи очі на злочини РФ. Адже ці компанії зробили ставку на прибутки від виробництва викопного палива в Росії, незалежно від усіх наслідків.

Невипадково найбільше за російський ринок тримаються ті компанії, щодо яких лунають найгучніші звинувачення у шкоді клімату.

Багато з найгірших для клімату нафтогазових компаній, таких як німецька Wintershall Dea та французька Total Energies, працювали на максимізацію прибутків від російських інвестицій навіть після початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Але зараз вони стрімко програють свої ставки, оскільки під тиском громадськості та урядів змушені вийти зі спільних із росіянами кривавих бізнесів.

З січня по вересень 2022 року Wintershall Dea заробила на видобутку нафти і газу в Росії 1,27 млрд євро, що в пʼять разів більше, ніж за цей самий період 2021 року.

За дев'ять місяців 2022 року компанія сплатила до бюджету РФ 320 млн євро.

Понад 2/3 акцій компанії належить німецькому хімічному концерн BASF, решта – російському олігарху Михаїлу Фрідману, який досі є міноритарним власником.

Wintershall Dea мала тісні зв'язки з Росією, включаючи частку в Nord Stream 2 AG та численні спільні підприємства з "Газпромом".

Спільне розслідування Der Spiegel і ZDF, опубліковане в листопаді, показало зв’язок між видобутком газового конденсату та постачанням пального для російських військових літаків. І лише зараз, під шаленим тиском, BASF таки прийняв рішення заморозити свої вбивчі російські активи. Як передає Reuters, вихід дочірньої компанії Wintershall Dea з Росії коштуватиме концерну BASF 7,3 млрд євро.

Схожа ситуація – у Франції. Нафтогазовий гігант Total Energies заявив про розрив зв'язків з російською газовою компанією "Новатек" лише в кінці 2022 року, після місяців нищівної загарбницької війни та жахливих воєнних злочинів у Маріуполі, Чернігові, Бучі та Ірпені.

У своїй заяві від 9 грудня, у відповідь на серйозний тиск громадськості та загрозу кримінального провадження за співучасть у воєнних злочинах Росії, компанія повідомила про списання своєї частки в "Новатеку" на суму $3,7 млрд і виведення двох своїх представників зі складу правління компанії.

Total Energies була співвласником газового родовища "Термокарстове", на якому видобувався газовий конденсат, що використовувався для виробництва авіаційного палива на Омському нафтопереробному заводі – підприємстві "Газпрому".

Розслідування, проведене правозахисною організацією Global Witness та журналістами газети Le Monde, показало, що це авіапаливо безпосередньо постачалося на російські авіабази та використовувалося літаками, які бомбардували українські міста, включаючи Чернігів та Маріуполь.

На основі цих розслідувань Razom We Stand та Darwin Climax Coalition 14 жовтня 2022 року направили до антитерористичної прокуратури Парижа кримінальну скаргу про пособництво воєнним злочинам відповідно до Кримінального кодексу Франції та статті 25 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Спеціальний антитерористичний відділ прокуратури Парижа, який відповідає за розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, мав розглянути питання про притягнення менеджменту Total Energies до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах в Україні.

Але наша скарга була відхилена. Згідно з обґрунтуванням рішення, факти співучасті у воєнному злочині, інкриміновані Total Energies, були оцінені паризькою прокуратурою як "недостатньо доведені".

Водночас внаслідок низки викриттів з боку Le Monde та Global Witness відомо, що Total не тільки продовжувала свою економічну діяльність на території Росії – держави, яка відкрито вела загарбницьку війну, – але навіть більше, отримувала прибутки від продажу газового конденсату, переробка якого на авіаційне пальне давала змогу заправляти російські військові літаки.

"Ніхто не сумнівається в політичній волі, особливо в нинішньому економічному та політичному контексті, виправдати Total", – у відповідь на це відзначили відомі французькі адвокати, які ведуть нашу справу проти Total Energies, Вільям Бурдон, Вінсент Бренгарт і Анрі Тульє.

Разом з ними ми будемо оскаржувати рішення французької антитерористичної прокуратури відхилити скаргу до генерального прокурора Франції в апеляційному суді та вимагати відкриття розслідування щодо причетності Total до російських воєнних злочинів в Україні та відповідного процесуального провадження.

Співпраця Total з Росією під час війни добре задокументована, і компанія має бути притягнута до повної відповідальності.

Завдання притягнення воєнних злочинців та колабораціоністів до відповідальності не повинно покладатися на українських жертв війни чи громадянське суспільство.

Французькі правоохоронці не мають заплющувати очі на причетність Total до нехтування правами людини, бомбардувань цивільної інфраструктури та тортур громадян в Україні.

Правосуддя європейських країн не має ухилятися від своїх обов’язків або зволікати з відкриттям розслідувань проти великих компаній, ким би вони не були, якщо є достатньо свідчень для підозри їх у причетності до жахливих злочинів кривавого російського режиму. Інакше цей же режим може не просто постукати у їхні демократичні захищені двері, а й вибити їх ракетами.

Прецеденти такого покарання існують.

Французька влада все ще переслідує виробника цементу Lafarge за звинуваченням у співучасті у злочинах проти людяності через його виплати його дочірньої компанії в Сирії на користь терористів ІДІЛ – "Ісламської держави".

У жовтні минулого року компанія Lafarge погодилася сплатити штраф у розмірі $778 млн та визнати себе винною у наданні матеріальної підтримки іноземній терористичній організації.

Французький уряд та його судова система мають бути на боці справедливості та прав людини. Вони та їхні прокурори повинні забезпечити притягнення до відповідальності французького бізнесу.

Правосуддя має розслідувати те, що Total Energies зробила в Росії, і, залежно від зібраних доказів, вирішити, переслідувати чи ні.

Зараз не час відступати, бо непокаране зло зростає.

Злочини проти людяності не припиняться, поки нафтогазодиктатори на кшталт Путіна матимуть надійну фінансову опору від хижих до швидких прибутків міжнародних компаній.

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