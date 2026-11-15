Макрон пояснив, чим несправедливий мир в Україні загрожує Європі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто прагнуть обмежити допомогу Україні та нав'язати їй несправедливий мир, роблять вразливою всю Європу.

Про це він написав у соцмережі Х ввечері 14 листопада, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що те, що відбувається в Україні – безпосередньо стосується громадян Франції.

"На кону – безпека нас усіх. Допомога Україні в її обороні означає захист Франції та французького народу. Якщо Росія застосовує грубу силу, щоб нав’язати свою волю європейській країні – це послаблює всю Європу", – зазначив він.

Саме тому, за його словами, Україна опинилася в центрі обговорень у четвер та п’ятницю в Дубліні під час дев’ятого саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання лідерів країн ЄС.

Макрон зазначив, що там лідери країн "продемонстрували єдність щодо двох пріоритетів".

Перший пріоритет, за словами Макрона, – допомогти Україні пережити зиму.

"Нещодавні обговорення з представниками США чітко показали: Путін не хоче вести переговори. Його армія не наступає. Насправді вона відступає й зазнає значних втрат. Але очевидно, що він робить ставку на те, щоб змусити Україну поступитися, посилюючи атаки на цивільне населення та намагаючись занурити країну в темряву цієї зими. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ця ставка провалилася", – наголосив він.

Макрон зазначив, що це означає збереження фінансової підтримки та допомогу Україні в захисті її населення, електростанцій та електромереж.

Другий пріоритет – це "співпраця з Україною задля досягнення справедливого та тривалого миру".

"Європа має відіграти у цьому свою повну роль, адже від цього миру залежить і безпека нашого континенту", – наголосив Макрон.

Французький президент також висловити переконання, що "Україна, яка має найпотужнішу в Європі армію звичайних збройних сил, має відігравати ключову роль поряд із НАТО – до складу якого вона по праву належить".

"Наша мета чітка: досягти справедливого й тривалого миру для України, а потім продовжувати співпрацювати з усіма, щоб зміцнити спільну систему безпеки для Європи. Саме так ми захистимо українців, французів та всіх європейців у довгостроковій перспективі", – додав Макрон.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах американська сторона поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.