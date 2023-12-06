"Велика Британія з вами". Стаття міністра оборони до Дня ЗСУ

Колись Микола був флористом.

Вирощував тюльпани, петунії та декоративні дерева. Минулого року він збирав квіти до Міжнародного жіночого дня, коли прийшли росіяни.

"Я був дуже близько до лінії фронту, — сказав він. — У нас були ракетні обстріли та постійні тривоги. Те, чим я займався, втратило сенс".

Тож Микола миттєво прийняв рішення — викорчувати своє життя, залишити позаду квіти, поцілувати свою дівчину на прощання та летіти на схід Англії.

Там він приєднався до IT-фахівців і вчителів, зварювальників і мийників вікон, спортсменів і продавців, домогосподарок і власників готелів.

Разом із новими товаришами Микола пройшов навчання під керівництвом елітних інструкторів британської армії та наших партнерів з Австралії, Канади, Данії, Фінляндії, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії та Швеції.

Разом вони вчилися виживати на полі бою.

Вчилися спати у підтоплених лисячих норах.

Вчилися вести рукопашний бій в окопах і стріляти з АК-47.

А за п'ять тижнів Микола повернувся додому. Промінявши букет на багнет, він уже не флорист. Тепер він — воїн.

Сьогодні, покладаючи квіти до могили невідомого солдата з нагоди Дня Збройних сил України, я буду думати про Миколу.

Я буду думати про понад 30 тисяч українських військових, які, як і він, пройшли підготовку в рамках місії Interflex.

Я буду думати про Сніжану Чайкіну, її сина Микиту та її маму Ганну, яких я прийняв у себе вдома після рішення Путіна про початок повномасштабного вторгнення майже два роки тому.

Передусім, я буду думати про українців, яких я зустрів під час своїх візитів до Києва на початку цього року та чиє майбутнє було перевернуте через російську агресію.

І моє послання до вас просте: Велика Британія з вами.

Ми були з вами одразу після невиправданого вторгнення Росії в Крим у 2014 році, навчаючи ваші війська в рамках інструкторської програми Orbital.

Ми були з вами у 2022 році після того, як кремлівські танки заїхали на вашу землю.

Ми були першою європейською країною, яка надіслала вам летальну військову допомогу, бойові танки та ракети великої дальності, щоб допомогти вам вибити Росію з вашої землі.

І так само, як ми були з вами в минулому та теперішньому, ми будемо з вами в майбутньому.

Наближаючись до 2024 року, Путін усе ще вірить, що Захід, відволікаючись на події в інших місцях, утомиться від його незаконної війни.

Він помиляється.

Тому що ми розширимо програму навчання на суші — разом з Румунією, яка стане одинадцятою учасницею нашої програми Interflex.

І тому що минулого місяця я оголосив про новий великий пакет підтримки для України у понад 100 мільйонів фунтів.

На додаток до 4,6 мільярда фунтів стерлінгів підтримки, виділених Україні з початку повномасштабної війни, ми будемо надавати вашому війську системи ППО, обладнання для зведення мостів і засоби для безпечного пересування мінними полями.

Перед від’їздом на фронт Микола сказав: "Цей ворог прийшов до нас і намагається відібрати в мене все, що я маю. Тому я проходжу підготовку тут, у Великій Британії, щоб ми могли перемогти, і я міг би повернутися до свого життя".

Сподіваюся, бажання Миколи здійсниться до Дня ЗСУ в 2024 році.

Повернутися у свій сад і посадити квіти свободи.