У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.

Про це в ефірі радіостанції RMF 24 заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, передає "Європейська правда".

Вночі повітряний простір Польщі було порушено російським безпілотним літальним апаратом. За словами заступника міністра оборони, дрон перебував над Польщею дуже недовго.

"Його спостерігали з самого початку. Я розмовляв з Оперативним командуванням збройних сил, і збройні сили не прийняли рішення про збиття, оскільки не хотіли ризикувати втратами та шкодою серед цивільного населення", – визнав Павел Залевський.

"Важко уявити, що це було випадково. Ми припускаємо, що це була навмисна дія", – додав він.

Залевський запевнив, що якби дрон становив будь-яку загрозу, його, "звісно, збили б".

За ним стежили, його політ контролювали, підкреслив заступник міністра оборони.

"Ми розглядаємо ці дрони як ударні. Дрони такого типу мають встановлені камери, які дозволяють керувати ними на основі топографічного аналізу, але це ударні дрони, вони мають такі можливості", – пояснив Залевський.

"Усе, що влітає у польський повітряний простір, ми розглядаємо як загрозу", – підкреслив він.

Нагадаємо, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. З'ясувалось, що в авіапростір Польщі залетіли 3 російські ракети.

А 23 листопада, на нараді послів країн-членів НАТО, в Альянсі повідомили, що верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів у регіоні.

Того ж дня стало відомо, що НАТО передає у розпорядження Польщі один літак раннього попередження про загрози після інциденту з російськими ракетами у повітряному просторі країни.