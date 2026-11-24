Вранці у вівторок, 24 листопада, у Польщі збереться засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Косіняка-Камиша, на засіданні обговорять захист польського повітряного простору, порушення повітряного простору країни, а також підтримку НАТО, а саме: літаки раннього попередження та постійну військову базу США в Польщі.

Міністр оборони країни повідомив, що у засіданні візьмуть участь представники президента, прем’єр-міністра, Міністерства національної оборони, Збройних сил Польщі та розвідувальних служб.

"Попереду на нас чекають важливі тижні з погляду співпраці зі США та НАТО, а також прийняття рішень стратегічного значення. Ми хочемо повною мірою скористатися підтримкою наших союзників", – додав Косіняк-Камиш.

Це засідання відбудеться на тлі порушення повітряного простору країни дроном під час російської атаки на регіони України у ніч проти 24 листопада.

У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.