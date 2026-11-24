Королева Норвегії Метте-Маріт відмовилася від зустрічі зі слідчою комісією, яка розслідує обставини її попередніх контактів із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначається, таке рішення ухвалили після консультацій королівського двору з канцелярією прем’єр-міністра Норвегії.

У жовтні слідча комісія звернулася до королівського двору із запитом про зустріч із королевою Метте-Маріт. Голова комісії Амунд Джуве наголосив, що така розмова могла б бути корисною для розслідування.

3 листопада голова королівського двору Олав Хейан-Енгдал звернувся до апарату прем’єр-міністра з проханням оцінити, чи існують особливі обставини, які слід врахувати під час відповіді на запит.

Вже через два тижні урядова радниця Анна Нафстад Ліфтінгсмо рекомендувала королеві відмовитися від зустрічі.

У висновку зазначалося, що її участь у розмові могла б суперечити давнім конституційним традиціям і порушувати питання щодо принципу поділу влади.

У понеділок, 23 листопада, королівський двір відхилив запит слідчої комісії.

Водночас голова Комітету з питань контролю та конституційних справ Пер-Віллі Амундсен заявив, що існує різниця між розслідуванням та добровільною розмовою.

"Я звертаю увагу на те, що канцелярія прем’єр-міністра порадила Її Величності королеві Метте-Маріт утриматися від розмови з комісією, посилаючись на конституцію. Не відразу зрозуміло, чи є це правильним тлумаченням конституції, враховуючи, що йдеться про запрошення на добровільну розмову", – сказав він.

Також голова комітету додав, що "важко знайти вагому причину для особистого втручання прем’єр-міністра".

Нагадаємо, 30 вересня парламент Норвегії розпочав публічні слухання щодо зв’язків між Епштейном та норвезькими дипломатами й політиками.

Раніше писали, що через зв’язки з Епштейном серйозні іміджеві проблеми виникли у Метте-Маріт.

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