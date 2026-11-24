Марк Генріхманн, голова комітету німецького Бундестагу з нагляду за розвідкою, звинувачує Росію у використанні розробки ядерної протисупутникової зброї для тиску на Захід.

Про це він сказав газеті Handelsblatt, передає "Європейська правда".

За його словами, Москва хоче продемонструвати свою готовність діяти "безжально" і намагається змусити Захід піти на поступки в переговорах щодо припинення війни в Україні.

"Кремль навмисно включає космос у свою стратегію залякування та шантажу", – заявив Генріхманн.

"Ми не повинні піддаватися цьому", – наголосив він.

За словами політика, робота Росії над протисупутниковою зброєю "не є новим явищем, але вона показує, куди рухається Москва".

Генріхманн попереджає про наслідки можливого розгортання такої зброї: "Ядерна протисупутникова зброя вразила б не лише Захід, а й супутники всіх країн світу. Ніхто не може бути зацікавлений у цьому".

Нагадаємо, західні розвідувальні служби попереджають про нову ядерну загрозу з боку Москви: Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиметься від будь-яких загроз у космосі на тлі повідомлень про те, що Росія готується до запуску супутника з ядерною зброєю.