Глави Міністерств оборони України та Німеччини – Євгеній Хмара і Борис Пісторіус – підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.

Про це йдеться у заяві оборонного відомства України, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Німеччина стане першою країною, якій Україна надасть доступ до DELTA.

Очікується, що відповідна домовленість відкриє новий етап масштабування українських оборонних технологій у межах ініціативи DELTA Lab.

Тепер німецькі партнери зможуть використовувати DELTA відповідно до потреб власних збройних сил, адаптувати її можливості, долучатися до розробки нових функцій та спільно розвивати систему.

У межах співпраці Німеччина планує сприяти подальшому розвитку DELTA, зокрема через IT-коаліцію для України. Водночас використання системи німецькою стороною не передбачатиме передачі бойових чи інших оперативних даних Сил оборони України або доступу до них.

Зазначається, що наступним кроком стане підписання окремої угоди, яка визначить практичні, технічні та правові умови співпраці.

DELTA – це бойова цифрова екосистема, яку розробляє Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України. Система інтегрує інструменти ситуаційної обізнаності, розвідки, планування та управління бойовими завданнями.

Нагадаємо, Хмара та Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина спрямує 30 млн євро у програму "Індустріальний Рамштайн".