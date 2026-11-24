Переважна більшість опитаних німців вбачають у Росії загрозу для своєї країни.

Про це свідчать результати річного дослідження The Berlin Pulse від Körber Foundation, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як показало опитування, за часів правління Владіміра Путіна 82% опитаних вважають Росію військовою загрозою.

Однак громадська думка є більш розділеною, коли Німеччина рішуче реагує на такі загрози, зокрема на гібридні атаки. Наприклад, після спроби атаки за допомогою дрона на аеропорт Лейпцига на початку серпня Німеччина у відповідь закрила російське консульство в Бонні. Проте лише 51% підтримують такі заходи, тоді як 46% віддають перевагу більш стриманому підходу.

Крім того, 83% респондентів вважають, що Німеччина має зберігати нейтралітет на тлі суперництва між США і Китаєм. Лише 15% стали б на бік США.

Це може бути пов’язано з політикою президента США Дональда Трампа. Флоріан Бігге з Фонду Кербера так прокоментував поширену схильність до нейтралітету: "Ця тенденція є сильною серед німців усіх вікових груп та політичних партій. У східній Німеччині підтримка нейтралітету становить 92%, порівняно з 81% на заході. Ми розцінюємо це як прагнення безпеки, але також і як небажання брати на себе зобов’язання: німці не хочуть ставати на чийсь бік у цьому конфлікті між великими державами".

Це ж опитування показало, що військова підтримка Німеччиною України, зокрема постачання зброї на суму в мільярди євро, більше не має підтримки більшості опитаних мешканців країни.

В опитуванні YouGov 49% німців висловилися за скорочення або повне припинення виділення допомоги Україні Німеччиною.