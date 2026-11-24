24 листопада поблизу чеського села Огніштяни в Краловоградецькому краї сталося зіткнення пасажирського поїзда та автобуса на залізничному переїзді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Зіткнення сталося близько 07:00 ранку. Поїзд врізався в задню частину автобуса, повідомила речниця поліції Шарка Піжлова.

фото CTK/České dráhy

Медики також направили до місця аварії вертоліт, а пожежники – чотири підрозділи, зокрема автобус із міста Градець-Кралове.

Кілька людей отримали поранення в автобусі, який після зіткнення вилетів у кювет. У поїзді перебувало близько 50 осіб, які не постраждали.

Аварія сталася на залізничному переїзді на дорозі з Огніштяни в бік Хомутице. Переїзд обладнаний знаком "Стоп", але не має світлофорів чи шлагбаумів.

Наразі залізнична лінія закрита. Чеська залізниця організувала замісне автобусне сполучення. За оцінками Чеської залізниці, лінія буде закрита до 10:30.

Минулого тижня внаслідок зіткнення двох поїздів біля головного залізничного вокзалу в Празі постраждали, зокрема, 15 громадян України.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда в іспанській провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Жертвами аварії стали 69 людей.