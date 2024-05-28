Від "спринту" до "марафону" для вступу в ЄС: що показав Євросаміт громадських організацій

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року наша країна зіткнулася з небаченими викликами.

Проте одночасно з викликами з’явився також небачений досі рівень єдності та співпраці між урядом та громадянським суспільством і неурядовими експертами. Саме ця співпраця допомогла Україні отримати статус кандидата після того, як на п’ятий день повномасштабної війни наша держава подала заявку на вступ до ЄС і розпочався спринт, який вимагав від нас усіх максимальної концентрації та оперативності.

Тоді список долучених до підготовчої роботи щодня поповнювався назвами та іменами організацій та експертів з відповідною експертизою.

Зрештою, у березні-квітні 2022 року кількасот експертів, більшість з яких працювали поза держслужбою, були задіяні у процесі написання відповідей на опитувальник Єврокомісії.

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У цій команді були навіть ті, хто опинився у тимчасовій окупації.

Те, як урядові та позаурядові фахівці злагоджено і невтомно готували відповіді на опитувальник, поставивши абсолютний рекорд швидкості його підготовки, було справжнім проявом національної єдності та відданості нашій спільній справі.

Проте зараз спринт завершився.

Перед нами постав інший виклик – марафон переговорів про членство України в ЄС.

Це тривалий процес, який потребуватиме кількох років системної роботи та значних ресурсів від усіх долучених сторін, і експертна спільнота є однією з них. Для того щоб успішно пройти цей шлях, нам необхідно створити механізми, де експертиза аналітичних центрів та окремих експертів буде задіяна до відповідних переговорних груп.

Для визначення готовності громадськості до участі у переговорному процесі, ми в EasyBusiness та Центрі економічного відновлення вирішили провести Євросаміт громадських організацій. Ця зустріч відбулася у День Європи та об'єднала ключові громадські організації, які були задіяні в євроінтеграції від початку імплементації Угоди про асоціацію у 2014 році, та нові організації громадянського суспільства (ОГС), які мають хорошу секторальну експертизу, але тільки починають набиратися знань про наш євроінтеграційний шлях.

Близько 200 експертів мали можливість заявити про себе та напрацювати спільні потенційні проєкти, які об’єднають громадськість, уряд та бізнес-асоціації.

Але важливо мати також реалістичність в оцінках, яка не завжди може ґрунтуватися на тому унікальному досвіді, який ми отримали на початку повномасштабної війни.

Важливо, що вже у 2023 році EasyBusiness у рамках проєкту за підтримки "ISAR Єднання" провела опитування українських громадських організацій щодо їхнього розуміння євроінтеграції та готовності доєднатися до переговорів.

Результати були гіршими, ніж очікувалося.

За високої готовності відіграти свою роль у євроінтеграції загальний рівень знань про процес ухвалення рішень та розуміння природи права ЄС у різних секторах залишається невисоким.

Зараз, утім, в експертів є можливість поліпшити розуміння європейського поля. Уряд відкрив для ОГС доступ до роз’яснювальних сесій між Україною та Європейською комісією по всіх 33 переговорних розділах, що включають право ЄС, що проходить у рамках першого етапу офіційного скринінгу, який є етапом з підготовки до переговорів спільно з ЄС. Далі скринінг відбуватиметься на двосторонніх зустрічах з Єврокомісією, де уряд презентуватиме візію того, як Україна втілюватиме ключові акти права ЄС за всіма переговорними розділами.

Важливо, щоб на цьому етапі експертні аналітичні центри трансформувалися з глядачів в активних учасників, які допомагають уряду підготуватися до зустрічей і сформулювати офіційну позицію.

Крім того, під час формального початку вступних переговорів (тобто на першій міжурядовій конференції Україна-ЄС, яка очікується до кінця червня) уряд має презентувати переговорну делегацію та загальну переговорну позицію (General Negotiation Position). Важливо, щоб у цьому документі була визначена роль громадськості у переговорному процесі. Бо хоча переговори вестимуть офіційні представники держави, та деякі меседжі й позиції України варто спершу протестувати, "випробувати" у дискусіях з експертною спільнотою, перш ніж визначати їх як офіційну позицію української сторони.

Тож громадськість повинна також активно готуватися до своєї участі в переговорному процесі й нарощувати знання та експертизу.

Хороша новина, яка створює механізм для цього: під час "Євросаміту" офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції вперше презентував нову ініціативу EuroHub, що має стати єдиною платформою для взаємодії між різними акторами (насамперед ОГС та урядом) у підготовці до переговорів про членство України в ЄС. Отже, практика проактивного залучення громадських експертів до євроінтеграції України, випробувана, зокрема, у 2022 році, зберігається, що робить процес вступних переговорів більш відкритим та інклюзивним, а напрацьовані позиції сталішими.

Фактично ми маємо навчатися вже у процесі та готувати велику кількість документів наперед.

Це єдиний шлях не втрачати ініціативу і стимулювати Єврокомісію приймати позитивні рішення щодо переговорів. Україна вже почала роботу над трьома дорожніми картами, необхідними для відкриття кластера Fundmentals, або "Засадничі питання". Це – дорожні карти з:

Верховенства права;

Реформи публічного управління;

Функціонування демократичних інституцій.

В Україні є достатньо аналітичних центрів, які працюють у даному напрямку і могли би вже активно долучатися до написання цих документів.

Переконаний, незалежно від складу офіційної делегації України щодо переговорів про членство в ЄС, у реальності всі долучені до процесу експерти, державні службовці та представники бізнес-спільноти будуть де-факто учасниками переговірного процесу. Це – надзвичайна відповідальність, до якої, як показали перші місяці війни, ми готові.

І влада, і експерти готові працювати як єдина команда та досягати прогресу на шляху до повноцінного членства України в ЄС. Але для цього нам дуже потрібно переорієнтуватися зі спринту в марафон і діяти спільно, особливо в очах європейських партнерів.

З дослідженнями, що були представлені на EuroSummit громадських організацій, можна ознайомитися за цим посиланням: https://bit.ly/3y9GU49