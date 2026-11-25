Французький дзюдоїст Тедді Рінер, який балотується на посаду президента Франції, заявив, що війна в Україні не є конфліктом його країни.

Про це інформує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Тедді Рінер заявив, що балотуватиметься на посаду президента Франції два тижні тому. Тепер він зробив одну із небагатьох своїх політичних заяв, яка стосується допомоги Франції Україні у війні.

"Якби я завтра став президентом, я хотів би бути тією людиною, яка об’єднує людей, яка посміхається і тисне руки, щоб покласти край цій війні. Я не розумію, чому ми відправляємо війська в Україну, якщо це не наша війна", – заявив Рінер.

Рінер мав на увазі розгортання французьких військ в Україні, яке піддалося критиці з боку опозиційних партій через те, що рішення про це було ухвалено без схвалення парламенту.

Досі Рінер оприлюднив небагато політичних пропозицій і ще не висловлювався з питань зовнішньої політики з моменту оголошення своєї кандидатури. Двоє провідних кандидатів на виборах у Франції, – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та лідер ультралівих Жан-Люк Меленшон – критикували політику чинного президента Емманюеля Макрона щодо України. Однак, судячи з ранніх передвиборчих заяв, Рінер був тісніше пов’язаний із промакронським табором, тому його коментарі щодо України стали ще більш несподіваними.

Ранні опитування показують, що його рейтинг становить близько 4%, і голоси за нього переважно надходять від виборців, які на останніх президентських виборах віддали перевагу Макрону.

Раніше французька державна радіостанція RFI повідомила про присутність французьких військових у країні з місією підготовки українських збройних сил та обслуговування техніки, наданої Францією Україні.

За це французький уряд зазнав критики з боку опозиції. Заступницю міністра оборони Аліс Руфо викликали на закриті слухання в Сенаті в середу, щоб вона проінформувала сенаторів про розгортання військових в Україні.