Генеральний секретар НАТО Марк Рютте захистив підхід американського президента Дональда Трампа до Владіміра Путіна, заявивши, що той піддає господаря Кремля випробуванням.

Заяву генсека НАТО наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні зустрічі з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, яка відбудеться в середу, Рютте заявив, що Трамп піддає Путіна випробуванню, зокрема під час їхньої зустрічі в Шеньчжені минулого тижня.

Рютте зазначив, що Трамп ставить запитання: "Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді вести переговори?"

Генсек НАТО підкреслив, що цей тиск необхідно підтримувати.

"Я думаю, що це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі", – додав він.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Також американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.